Социально значимые товары в Казахстане стабильностью цен не отличаются

На часть позиций продуктового ряда цены пошли вниз, на другую – вверх. Хотя некоторые наименования в стоимости не меняются довольно давно – но их явное меньшинство. В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане цены на некоторые продукты пошли вниз

Сахар на рынке немного подешевел – с 550 до 500 тенге за кг, в супермаркете можно найти даже за 439 тенге. Рис "Баракат" стоит на рынке 720 тенге за кг, а "Лазер" – 1400.

Цена на развесную гречку колеблется от 400 до 600 тенге за кило, ранее на рынке гречка стоила от 350 тенге, а в супермаркете – 400 и выше.

400-граммовая упаковка макарон "Султан" – 400 тенге на рынке и 436 в супермаркете, а в упаковке 1,6 кг – 1500 тенге и 1629 соответственно.

"Салем" и "Адамир" в пачках по 1,8 кг стоят уже 950 тенге.

Десяток яиц, как и двумя неделями ранее, стоит 600 тенге.





Фото: Zakon.kz

Цены на овощи на рынке:



Картофель – 300 тенге (свежий);

Свекла – 350 тенге;

Лук – 300 тенге;

Морковь – 350 тенге;

Капуста – 250 тенге.

Цены на овощи в магазинах:

Картофель – 161 тенге старый и 267 тенге свежий;

Свекла – 190 тенге;

Лук – 194 тенге;

Морковь – 369 тенге;

Капуста – 147 тенге.

В Алматы цены колеблются в обе стороны

Ощутимо выросла в цене мякоть говядины – килограмм обойдется в 4650 тенге, а если без жира – то больше 5 тысяч. Зато говяжья шея в виде крупнокусковой нарезки, напротив, упала в цене – до 3 тыс. тенге за кило. Ценники на говяжьи ребра колеблются от 2889 тенге до 3550 тенге.

Куриное филе подешевело: 2399 тенге за килограмм продукта. За кило голеней придется выложить не менее 1665 тенге, окорочков – 1555 тенге.

Молодой картофель в супермаркетах продают за 305-375 т\кг, репчатый лук – за 255-300 т\кг.

Морковь подешевела. Сейчас килограмм продукта можно приобрести за 389-439 тенге. Двумя неделями ранее цена на нее доходила до 505 тенге за кило.

Белокочанная капуста прибавила в стоимости. Если две недели назад можно было отыскать ее за 145 т\кг, то сейчас нижняя граница цены – 195 тенге за кило.

Двухкилограммовая упаковка муки высшего сорта от местного производителя обойдется сейчас в 639 тенге, первого сорта – 545 тенге.

Гречка на развес, как и раньше, стоит 399 тенге за килограмм, тогда как за 700-граммовую упаковку крупы придется выложить до 1095 тенге.

Цена риса "Баракат" не изменилась – 629 т\кг. Кило риса "Камолина" можно купить за 609 т\кг.

Макароны "рожки" слегка подорожали – с 359 тенге за 400-граммовую упаковку до 367 тенге. Впрочем, на развес килограмм изделий продается за 299 тенге.

Десяток куриных яиц стоит от 565 до 725 тенге, в зависимости от производителя и маркировки.

За литровую бутылку подсолнечного рафинированного масла просят от 829 до 979 тенге.

Цена килограмма сахара не меняется – 508 тенге. Трехкилограммовый мешок обойдется в 2385 тенге.

200 граммов отечественного сливочного масла продают сейчас за 895 тенге, спред – 315 тенге за 180 граммов.

Литр молока в мягкой упаковке за две недели слегка подорожал – от 399 до 519 тенге в зависимости от производителя и жирности. В твердой цена стартует от 449 тенге за литр.

Ценники на кило полутвердого сыра в супермаркетах достигают 3829-11035 тенге.

В Павлодаре дешевеют овощи, но дорожает рис

Свежий картофель, еще недавно стоивший 320-350 тенге за килограмм, сейчас можно купить за 270 тенге, а прошлогоднего урожая продается по 170 тенге. Дешевле стала и свежая капуста, ценник на которую упал с 300 до 190 тенге за килограмм. Морковь нового урожая стоит 380 тенге, свекла – 285 тенге за килограмм.

Цены на помидоры начинаются от 395 тенге и достигают 600 тенге за килограмм, огурцы продают от 350 до 550 тенге за килограмм. Лук на прилавках можно найти по 250 тенге за килограмм.

Неожиданно подорожал рис, буквально в прошлом месяце продававшийся за 450 тенге, а теперь килограмм крупы обойдется покупателю от 520 до 600 тенге, в зависимости от сорта.

Радует снижение цены на нефасованную гречку с 470 до 260 тенге за килограмм, и на макароны – с 390 до 310 тенге.

В прежнем ценовом диапазоне осталась стоимость муки. За килограмм первого сорта продавцы просят 230 тенге, высший сорт обойдется в 270 тенге. Булка хлеба в 550 граммов из муки первого сорта стоит, как и раньше, 110 тенге.

Что касается куриной продукции, то десяток яиц первой категории обойдется покупателю в 400 тенге, отборное яйцо – 450 тенге, а тушку курицы продают за 1400 тенге за килограмм.

На прежней отметке держится цена на сахар, килограмм которого по-прежнему стоит в магазинах 490 тенге.

Немного подорожало и молоко. Теперь за его литровый пакет жирностью 3,2% придется заплатить 410 тенге вместо прежних 390 тенге, между тем литр кефира жирностью 2,5% обойдется в 340 тенге.

На высоком уровне остаются цены на мясную продукцию. Мякоть говядины так же стоит 3300-3500 тенге за килограмм. Баранина продается по 2200 тенге, свинина – от 2300 до 2500 тенге, а за килограмм конины придется заплатить от 2400 до 2600 тенге.

Чуть снизился ценник на подсолнечное масло, которое стоит, в зависимости от производителя, от 550 до 900 тенге за литр вместо 750-1300 тенге. Сливочное масло можно найти на прилавках от 2300 до 2600 тенге за килограмм, а голландский сыр – по 5100 тенге за килограмм.

В Прикаспии подорожали куриные окорочка и рис

На прилавках Атырау цены колеблются в обе стороны. Яйца первого сорта стали стоить 340-350 тенге, тогда как неделей раньше их можно было купить по 320-330 тенге. Куры казахстанского производства – в пределах 1800-2000 тенге. Подскочила стоимость куриных окорочков с 960 тенге до 1049 тенге за кило. Куриная голень в подложке – по 1936 тенге за один килограмм.





Фото: Zakon.kz

На рынках мясо говядины в продаже от 2600 до 2800 тенге за килограмм. В магазинах кило ребер говядины второго сорта 2800 тенге, мякоть от 3000 тенге. Конина стоит по 3050 тенге. Килограмм говяжьего фарша первой категории – 3500 тенге, диетического фарша из мяса говядины – 3700 тенге, фарш из курицы – 2600 тенге и из конины – 3800 тенге. Полуфабрикат жая – 4100 тенге за килограмм. Свежемороженый минтай по 1500 тенге за кило.



500-граммовая упаковка сливочного крестьянского масла 72,5% жирности по 2380 тенге вместо прежней цены 2529 тенге. Масло-спред аналогичной жирности – 1118 тенге за килограмм. Литр растительного подсолнечного масла "Шедевр" по акции 729 тенге, а прежняя цена 1013 тенге. 900 мл бутыль подсолнечного масла "Забота" – 875 тенге, литр масла марки "Масленица" – 636 тенге.

Подорожали некоторые сорта сыра и молока, в тетрапаке молоко 900 мл 3,2% жирности было 449 тенге, а теперь 556 тенге. По акции 930 мл молока 3,2% жирности "Сливкино" реализуется по 590 тенге, прежняя цена 652 тенге. 900 мл пластиковая бутылка кефира казахстанского производства 2,5% и 1% жирности по 585 тенге, в картонной упаковке 550 тенге. Сыр "Гауда" и "Пошехонский" по 5232 тенге за кило.

Килограмм сахарного песка стоит от 417 до 469 тенге за килограмм. Цена гречневой крупы с 289 тенге за кило снова поднялась до отметки 329 тенге, действовавшей ранее. Развесной рис подорожал с 521 до 620 тенге за килограмм. Крупа перловая – 230 тенге, а была 222 тенге за кило.

Крупа ячневая – 213 тенге. В крупных магазинах один кг крупы манной 263 тенге, крупы пшеничной – 207 тенге, гороха – 216 тенге. Развесная крупа тары – 840 тенге за кило.

Двухкилограммовый пакет рожков производства "Даулет" – 662 тенге, трехкилограммовый пакет марки "Алия" "Премиум в ассортименте" – 1500 тенге. 900-граммовая упаковка рожков производства "Цесна" 542 тенге, 400-граммовая пачка макарон производства фабрики "Макфа" – "Петушиные гребешки" и "Перья" 406 тенге.

Двухкилограммовый пакет муки из высшего сорта "Даулет" – 578 тенге. Буханка хлеба из муки первого сорта стоит от 85 до 91 тенге и выше.

Картофель из свежего урожая стал дешевле почти в два раза и продается по 170 тенге. Капуста держит свои прежние позиции на уровне 195-200 тенге, как и репчатый лук по 247-250 тенге. Морковь местная подорожала на 64 тенге и стала 364 тенге, а импортный овощ в продаже по 520 тенге. Помидоры красного сорта по 585 тенге, розовые по 910 тенге и желтые по 1950 тенге за кило. Огурцы 325 тенге, свекла в магазинах по 156 тенге за кило.

В Актобе дешевеют картофель, рис и репчатый лук

Картофель нового урожая упал в цене до 200 тенге за килограмм. Хотя в супермаркетах предлагают за 235 тенге за кило. Есть картофель из стабфонда по 156 тенге за килограмм.

Остается довольно высокой цена на морковь, она варьируется в диапазоне 330-375 тенге за килограмм. Капусту предлагают от 175 до 275 тенге за килограмм. Лук подешевел до 217-230 тенге за килограмм. На социальных полках есть продукт по 152 тенге за килограмм.

Цена на сахар-песок осталась без изменений на уровне 417-425 тенге за килограмм в сетях супермаркетов и до 470 тенге в небольших магазинах.

Стал дешевле рис в одной из сетей супермаркетов – ценники упали до 485 тенге против 517 тенге за кило неделей ранее. Это отечественный продукт из Кызылординской области (сорт Камалино). Но в магазинах у дома его цена доходит до 680 тенге за килограмм.

В течение трех недель остается неизменной цена на гречку в сетях ритейла – от 318 тенге за килограмм. На рынках стоимость крупы находится в пределах 450-500 тенге за килограмм.

Муку I сорта в супермаркетах можно приобрести от 191 тенге за килограмм. На рынке 25-килограммовый мешок предлагают по 4600 тенге (184 тенге за килограмм). Не меняется стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.





Фото: Zakon.kz

Весовые рожки в супермаркетах предлагают от 265-268 тенге за килограмм местного производителя и от 309 тенге за кило. На рынках и в магазинах у дома цены стартуют от 400 тенге за килограмм.



Подорожали до 347 тенге за десяток яйца куриные I категории нижний ценовой предел. На рынках и в магазинах у дома цены начинаются от 380-400 тенге за десяток.

Снизилась цена на подсолнечное масло до 494 тенге за литр. Хотя ценовой диапазон довольно широк – в зависимости от производителя. Верхний предел зашкаливает за 1 тыс. тенге за литр.

Остается прежней цена на мясо. Свинина даже подешевела до 1200 тенге за килограмм. Верхний ценовой предел – 1700 тенге за килограмм. Говядину предлагают от 2400 тенге за килограмм, конину – от 3800 тенге за кило. Баранину – от 2400 тенге за кило.

Цена на масло сливочное несоленое местного производителя начинается от 3096 тенге за килограмм.

Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924-989 тенге за килограмм. Снизилась цена на бройлерных кур до 1114 за килограмм.

Остались в прежнем диапазоне цены на социальные молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак", выпускаемые местной молочной компанией: 300 и 330 тенге за литр соответственно.

Пшеничную крупу в сетях ритейла предлагают от 106, ячневую – от 105 тенге за килограмм. Цена на муку высшего сорта стартует с отметки 238 тенге за килограмм.

В Уральске резко дешевеют гречка и овощи

Местный рынок заполнился картошкой, капустой, огурцами и луком с юга страны. За две недели более чем на 30% упала цена на молодой картофель: если во второй декаде июня он стоил в среднем 345 тенге за килограмм, то теперь – 200 тенге. На оптовых рынках стоимость картошки еще ниже – 180 тенге за килограмм.

Продолжает дешеветь на прилавках магазинов и репчатый лук нового урожая – за две недели цена на него упала в среднем на 20 тенге – приобрести овощ можно по 225 тенге в противовес 245 тенге за килограмм в июне.

С начала лета сложилась очень доступная цена на молодую капусту – ее средняя цена остается одинаковой несколько недель, 165 тенге за килограмм.

Подорожала резко морковь – с 250 до 400 тенге за килограмм. Причем корнеплод старого урожая уже исчез с прилавков на рынках и в магазинах – в продаже только молодые корнеплоды с юга Казахстана. Дороже стала и свекла – ее цена выросла с 250 до 320 тенге за килограмм.

Продолжают колебаться расценки на помидоры и огурцы. Началось сезонное падение цен на огурцы – их стоимость на рынках сейчас составляет 180-230 тенге за килограмм (всего неделю назад купить огурцы в магазине у дома можно было по 300-345 тенге за килограмм). Чуть сдвинулись в сторону снижения и цены на помидоры – сейчас они стоят в среднем 485 тенге в противовес 500-520 тенге.

Бьет рекорды по падению цен гречка – на 10-40%: в магазинчиках у дома ее можно купить по 340 тенге за килограмм (была 400-540 тенге), на оптовых рынках и в супермаркетах крупа стоит в среднем 300 тенге (была – 330 тенге за кило).





Фото: Zakon.kz

Стабильно в магазинчиках у дома держится цена на рис – 520 тенге за килограмм. В супермаркетах и на оптовых рынках можно найти этот злак по цене от 430 тенге за килограмм.



Продавцы магазинчиков отмечают, что за последние две недели потихоньку, вопреки сезону варений-солений, начал дешеветь сахар на 5-20 тенге – сейчас купить сахар-песок в Уральске можно в среднем по 425 тенге за килограмм (на оптовых рынках – по 390 тенге).

Держится на прежнем уровне цена на подсолнечное масло – многие сорта масла сейчас можно купить в Уральске по 500 тенге за литр. Еще ниже – стоимость масла российской марки "Богатовское": его можно приобрести в супермаркетах и на оптовках по 2380 тенге за пятилитровую бутыль. Масло местного маслозавода "Пойма май зауыты" на оптовых рынках и в магазинах продают по прежней цене – 625-660 тенге за литр, казахстанское масло "Шедевр" – 745-770 тенге.

Продолжает дешеветь мука западноказахстанских мукомольных предприятий. Если брать фасовку от 5 до 50 килограммов, то стоимость муки стала дешевле в среднем на 60 тенге с каждого килограмма: если в июне средняя цена муки составляла 293 тенге, то теперь 231 тенге за килограмм. При этом не меняется на протяжении долгого времени средняя цена на макароны от местных производителей – 350-370 тенге за килограмм.

На одном уровне держатся несколько недель цены на продукцию ТОО "Уральская птицефабрика": в фирменных ларьках производителя мелкие яйца можно купить по 290 тенге за десяток, крупные – по 340. В розницу – на рынках и в магазинчиках у дома яйца можно купить по 390-400 тенге.

Говядину в Уральске продают по 2400-3000 за килограмм (цена стабильна на протяжении многих месяцев). Свинина с приходом лета стала дороже сразу на 30-40% – на рынках ее продают по 2200-2500 тенге за килограмм (было 1800-2000 тенге). Баранина в цене не падает – 2800-3400 тенге за кило.

В Кызылорде подешевел ряд продуктов

Средняя цена на один килограмм муки первого сорта по сравнению с месячной давностью выросла на шесть тенге и остановилась на отметке 254 тенге. Осталась на одном уровне цена за хлеб (89 тенге за стандартную булку). А вот один килограмм рожков можно купить за 307 тенге, что на 7 тенге дешевле, чем месяц назад.

Из круп подорожал рис (с 434 тенге до 471 тенге за кило), зато приятно подешевела гречка, которую можно купить сейчас по 356 тенге за килограмм, что на целых 49 тенге дешевле, чем ранее.

Подешевели и пищевые масла: подсолнечное с 705 до 693 тенге за литр и сливочное с 2110 до 1968 тенге за килограмм.

Осталась без изменений средняя цена на говядину – 2615 тенге за кило, а мясо кур подешевело с 1135 до 1044 тенге.

В молочном ряду на две тенге подешевел кефир – мягкая упаковка 2,5% жирности сейчас стоит 485 тенге. Килограмм творога можно купить за 1581 тенге, что на 117 тенге дешевле прежнего.

Из овощной продукции подорожал картофель с 187 тенге до 219 тенге за килограмм и морковь с 236 тенге до 291 тенге за кило. Зато заметно подешевел лук с 235 тенге до 203 тенге и капуста с 235 тенге до 128 тенге за килограмм.

С 434 тенге до 426 за кг подешевел сахар. Заметно снизилась и средняя цена на десяток яиц первой категории, которая сейчас составляет 368 тенге, что на 118 тенге дешевле прежнего.

В Костанае прибавили в цене все овощи

Так же как и две недели назад, в супермаркете снова изменилась стоимость 11 товаров из 17, по которым ведется мониторинг, причем подорожавших продуктов оказалось шесть, а подешевевших – пять. Четыре из шести подорожавших – овощи. Они прибавляли в цене каждую неделю. Но если еще несколько недель назад можно было купить овощи из стабфонда или от местного производителя урожая 2022 года, то сейчас в овощных лотках только свежий урожай из других регионов и стран.

За две недели лидером по росту цены стала морковь, прибавив сразу 124 тенге к старой цене в 325 тенге. Теперь ее продают по 449 тенге. Следующей идет капуста: она стала дороже на 74 тенге и ее предлагают по 209 тенге. Меньше "прибавили" лук и картофель, по 30 и 26 тенге соответственно. Среди подорожавших продуктов оказался развесной рис и говядина. И если крупа выросла в цене всего на 56 тенге, и теперь килограмм можно набрать по 605 тенге, то говядина сразу на 100 тенге к начальной цене – ее предлагают сейчас от 2300 тенге.





Фото: Zakon.kz

Среди подешевевших продуктов – подсолнечное масло, литровая бутылка стала на 6 тенге дешевле. Теперь самый дешевый товар можно купить по 719 тенге. Стоимость десятка куриных яиц за две недели не изменилась, зато большой лоток из 30 штук подешевел сразу на 170 тенге и стал стоить 1215 тенге. Стала ниже стартовая цена свинины, она снизилась с 1300 до 1000 тенге. Появились окорочка по акционной цене 935 тенге, две недели назад они стоили 1039 тенге.



Остальные пять наименований сохранили прежнюю цену, среди них самыми стабильными товарами остаются макароны из стабфонда по 295 тенге, затем идет молоко жирностью 2,5% – 405 тенге, пакет муки первого сорта весом два килограмма – 575 тенге, сахар – 420 тенге и конина от 2800 до 3000 тенге.

В Шымкенте мясная продукция радует стабильностью, но не ценой

Начало июля в больших сетевых магазинах Шымкента ознаменовалось снижением цен на ряд продуктов, и в том числе социально значимых. По всей видимости, специально для социально уязвимых слоев населения на входе вывесили большой баннер с указанием льготных цен. В перечень вошли 12 наименований товаров, стоимость которых существенно ниже цен для всех остальных граждан.

Мука первого сорта – 170 тенге за кг; хлеб – 90 тенге; кефир 2,5% по 420 тенге за литр; макароны "рожки" развесные – 300 тенге за кг; масло сливочное по 2299 тенге; капуста белокочанная по 80 тенге; морковь по 145 тенге; картофель по 171 тенге. Особо стоит отметить рис по 360 тенге за кг, поскольку на рынке его стоимость варьируется от 565 тенге за местный до 1200 за длиннозерный из Узбекистана. А также куриное мясо по 1075 тенге за кг и репчатый лук по 180 тенге.

Ограничений по количеству товара по льготным ценам в одни руки, равно как и критериев, определяющих социально уязвимую группу населения, на всеобщее обозрение также не представлено.

Стабильны цены на мясную продукцию. Как минимум пару месяцев держатся цены в 2500 тенге за килограмм говяжьего жирного фарша и обычного по 3200 за кг. Радуют постоянством, но не ценой говяжье филе по 2990 тенге, мясные ребра по 2700 тенге за кг, корейка по 2900 тенге и лытки на сорпу по 2500 тенге за кило. Говяжью грудинку в супермаркете реализуют по 2400 тенге, указывая, что это цена социальная.





Фото: Zakon.kz

Цена в 2950 тенге сохраняется на заднюю баранью ногу и 3100 тенге – на мякоть с лопаткой.



Молоко в 950-граммовой упаковке, 2,5% жирности стоит 545 тенге. Молоко от другого производителя в термопакетах по 1950 мл, 2,5% жирности – 1003 тенге, тогда как на рынке литр молока в пластиковой литровой бутылке немногим более 400 тенге.

На прилавках с продукцией птицеводства большой выбор товаров местного производителя "Шымкент кус", которые сегодня выгодно отличаются и по ценам. Грудка бройлерных цыплят в вакуумной упаковке по 1671 тенге за кг. Филе куриное от "Шымкент кус" снизилось в цене с 2264 тенге до 1889 тенге за кг. Куриное филе от компании из Усть-Каменогорска по 2038 тенге. Голень куриная по 2165 тенге. Если ранее у местных товаропроизводителей страдала упаковка, то сейчас она вполне конкурентоспособна. А для покупателей проводятся еще и акции по продаже яиц. Яйца первой категории по акции 30+10 продаются по 1955 тенге вместо 2271 тенге неделей ранее.

Уравнялась цена магазина и рыночная на молодой картофель. Сейчас для всех он продается по цене 205 тенге за кг.

Репчатый лук в магазинах по 210 тенге, что дешевле рыночной стоимости на 20-50 тенге за кг. Отборная морковь по 285 тенге уравнялась с рыночной, как и капуста по 190 тенге.

Очень заметна разница в ценах на томаты. Даже туркменские помидоры снизились в цене почти на 100 тенге до 365 тенге за кг. При этом местные томаты, грунтовые, на прилавке магазина стоят по 190 тенге. Тепличные огурцы также потеряли в цене около сотни и теперь стоят 365 тенге за кило. Как и было обещано рыночными торговцами, за неделю-две снизилась цена на болгарский перец, и даже на магазинных прилавках перец болгарский (ташкентский) – по 450 тенге за кг.

Стабилен сахар по социальной цене, но с ограничением в 5 кг в одни руки – по 410 тенге. Продолжает действовать и ограничение на покупку сахара по "свободной" цене в 450 тенге – по 10 кг одному покупателю. На рынке сахар по 460 тенге без ограничений.

Масло подсолнечное "Аскан" по 655 тенге за литр. Масло хлопковое "Доня" местного, шымкентского производителя, расфасованное в трехлитровые пластиковые бутыли, по 2310 тенге. Российское растительное масло заметно проигрывает в цене: подсолнечное "российское" в двухлитровой пластиковой посуде – 1947 тенге, "Золотая семечка" объемом 1,8 литра – 2295 тенге, "Шедевр", расфасованный в пятилитровые пластиковые бутыли – 4840 тенге.

В Семее овощи тоже подорожали, почти все

Пару недель назад морковь стоила 250 тенге, сейчас – 400. Лук вырос в цене на 50 тенге – 300 тенге за килограмм вместе 250 тенге на 19 июня. На 30 тенге подорожала и капуста: сегодня ее стоимость составляет 230 тенге. Что касается свеклы, то ее цена остается стабильно максимальной уже около месяца – 300 тенге. Помидоры сегодня можно приобрести от 550 до 900 тенге за килограмм в зависимости от сорта и производителя.

При этом картофель за эти же две недели подешевел на 10 тенге, и теперь его можно приобрести по 270 тенге за кило.

Две недели назад достаточно серьезный рост показали в Семее цены на мясо и мясные продукты. Сейчас они остаются на том же уровне. Как показывает практика, скорее всего, они будут стабильными до конца текущего года.

Так, стоимость говядины, в зависимости от сорта выбранного мяса, составляет на рынках Семея 2700-3200 тенге за килограмм. Ребрышки стоят 2700 тенге, а вот филейная часть уже по максимуму, то есть по 3200 тенге за кило.

Баранина сегодня стоит по 2500-2700 тенге за килограмм. Свиные ребрышки стоят 1800 тенге, фарш из свинины и говядины продают по 2000 тенге, шея и филе – по 2200 тенге за килограмм.

На куриное мясо и продукцию, связанную с этим видом производства, цены стабильно держались практически с Нового года, но две недели назад "поползли" вверх и продолжают расти. Например, тушка курицы в середине июня продавалась по 1450 тенге, а теперь – по 1550 тенге за килограмм, а бедрышки или окорочка – по 1450 и 1250 тенге соответственно.

Даже цены на яйцо тоже заметно подросли. Если две недели назад их продавали по 380 тенге, то теперь их реализуют уже по 410 тенге за десяток.

Цены на продукты из бакалейного отдела сегодня остаются стабильно высокими после того, как в начале мая немного выросли. Например, рис, сахар и гречка стоят в магазинах Семея 580 тенге. Это цена на продукцию, которая реализуется на развес. Пакетированные крупы от известных брендов, во-первых, меньше по весу, а во-вторых, значительно дороже.





Фото: Zakon.kz

Цена на горох увеличилась с 280 до 300 тенге за килограмм, ячневая крупа подешевела с 330 до 280 тенге, "геркулес" стоит 310 тенге, кукурузная крупа реализуется по 300 тенге. Цена на рожки подросла на 10 тенге и составила 470 тенге. А вот пачка лапши весом 300-400 граммов "выросла" с 290 до 470 тенге. Кеспе продают по той же цене, что и в июне – 290 тенге за пачку в 400 граммов.



Неизменно стабильными остаются лишь цены на муку и хлеб. Так, муку в двухкилограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, ну а стоимость хлеба весом 450 граммов составляет 140 тенге за буханку.

Достаточно стабильные цены демонстрирует подсолнечное масло. Здесь диапазон цен обычно составляет от 700 до 900 тенге за литр. Сейчас этот продукт первой необходимости достиг своего минимального предела: в Семее подсолнечное масло стоит 700 тенге за литр.

Несмотря на сезонность, овощи в Талдыкоргане по-прежнему дорогие

Самые низкие цены на овощную продукцию сохраняются в супермаркетах. Причем там периодически проводятся скидки, когда можно приобрести нужный товар на 30-40% ниже.

Картофель – 235 тенге за килограмм;

Лук – 194;

Морковь – от 275 до 379;

Капуста – 139;

Свекла – 185;

Огурцы – 349;

Помидоры – 429.

Стоимость аналогичных продуктов на рынке:

Картофель – 350 тенге за килограмм;

Лук – 300;

Морковь – 350-400;

Капуста – 300;

Свекла – 350;

Огурцы – 400-500;

Помидоры – 700.

Столь высока цена продуктов на рынке из-за длинной цепочки перекупщиков, каждый из которых делает свою надбавку. Как альтернатива – раз в неделю, по субботам, на Коммунальном рынке в Талдыкоргане проходят ярмарки. На них можно приобрести практически весь спектр крестьянской продукции непосредственно от производителя. Но из-за больших расстояний (от 150 до 250 км) не каждый фермер готов ехать со своим товаром в областной центр. А продукция крестьянских хозяйств из близлежащих к Талдыкоргану районов широко представлена в каждой торговой точке.

Незначительно выросла цена на куриные яйца. На рынке за десяток нужно отдать от 530 до 640 тенге, а в супермаркетах 655-949 тенге, в зависимости от сорта.

На муку, макаронные изделия, крупы и растительное масло цены остались в том же диапазоне. Мука высшего сорта в упаковке по 2 кг (в зависимости от производителя) стоит от 660 до 725 тенге. Рожки в упаковке по 800 граммов – от 265 до 345 тенге, гречка – от 400 до 575, рис – до 520 тенге. Цена развесного сахара 520 тенге за килограмм. Литр подсолнечного масла стоит от 800 до 970 тенге.





Фото: Zakon.kz

В стоимости молочной продукции скачков не наблюдается. 250-граммовая упаковка сливочного масла стоит от 460 до 560 тенге, молоко в тетрапаках – от 680 до 1920 тенге, в мягкой упаковке – от 430 до 490 тенге. Кефир в тетрапаках – от 850 до 1000 тенге, в мягкой упаковке – от 350 до 450 тенге, в зависимости от производителя и жирности.



Несколько подорожало мясо. Даже в специализированных магазинах, где стоимость товара ниже, чем в супермаркетах, магазинах у дома или на рынке, килограмм грудинки (говядина) стоит 990 тенге, суповой набор – 1600, ребрышки – 2600, фарш – от 2700 до 3200, а мякоть – от 3100 до 3600 тенге за кило.

Авторы: Оксана Даирова, Ирина Мишура, Владимир Долгушев, Светлана Новак, Александр Сергеев, Светлана Макарова, Максут Ибрашев, Таисия Колевид, Сергей Павленко, Екатерина Гуляева