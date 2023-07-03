Как будут выплачивать пособие по безработице: новые правила

Министерство труда и соцзащиты утвердило новые Правила исчисления размеров, назначения и пересмотра решения о назначении социальной выплаты по случаю потери работы, сообщает Zakon.kz.

Так, лица, имеющие право на получение социальной выплаты по случаю потери работы, обращаются в Государственный фонд социального страхования с заявлением через:

Государственную корпорацию, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного, с документом, удостоверяющим личность либо электронным документом из сервиса цифровых документов (в случае обращения за назначением социальной выплаты лицом, имеющим статус кандаса, предоставляется удостоверение кандаса, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

карьерный центр, при регистрации лица в качестве безработного и обращении за назначением социальной выплаты по принципу "одного заявления";

портал, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;

портал ЭБТ, при регистрации в качестве безработного на указанном портале.

Предоставление заявления при назначении социальной выплаты через проактивную услугу не требуется.

При обращении за назначением социальной выплаты через карьерный центр, его специалист, принимающий заявление, формирует запрос через шлюз "электронного правительства" для проведения проверки в АИС "Организация обработки платежей" по следующим параметрам:

отсутствие уплаты социальных отчислений за участника системы обязательного социального страхования за последние двадцать четыре месяца, предшествующие месяцу возникновения социального риска по случаю потери работы;

наличие у участника системы обязательного социального страхования стажа участия в системе менее шести месяцев.

Электронная заявка, состоящая из заявления, сведений, полученных из ИС и электронных копий документов, в случае предоставления документов заявителем, направляется в городские, районные отделения Государственной корпорации в день принятия заявления от заявителя.

Электронные копии документов удостоверяются ЭЦП специалиста, принявшего заявление.

При обращении заявителя за назначением социальной выплаты через портал, портал ЭБТ необходимые сведения, а также уведомление о поступивших социальных отчислениях для ознакомления, заявитель получает самостоятельно через шлюз "электронного правительства" из соответствующих ИС государственных органов или организаций.

При этом заявитель удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление и сведения, поступившие из ИС государственных органов и организаций, в том числе ознакомление с уведомлением о поступивших социальных отчислениях и направляет его в АИС "Е-макет".

Заявление, поступившее посредством портала, портала ЭБТ с приложенными данными, представленными для назначения социальной выплаты, проходят проверку в ИС государственных органов и организаций по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие фактов назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение социальной выплаты;

не достижение заявителем пенсионного возраста;

наличие уплаты социальных отчислений за участника системы обязательного социального страхования за последние 24 месяца, предшествующие месяцу возникновения социального риска по случаю потери работы;

наличие у участника системы обязательного социального страхования стажа участия в системе не менее шести месяцев.

В случае положительного результата проверки по указанным параметрам происходит автоматическая регистрация заявления в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение социальной выплаты в АИС "Е-макет", после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронного заявления, удостоверенное ЭЦП директора областного, городов республиканского значения и столицы филиала Фонда.

Как отмечается, срок обращения за назначением социальной выплаты не может превышать 12 месяцев со дня потери работы.

Предусматривается, что фонде проверяет поступившие документе в течение месяца.

Социальная выплата назначается со дня потери работы, независимо от факта его участия на субсидируемых рабочих местах, в профессиональном обучении по направлению карьерного центра, продолжительностью:

на один месяц – в случае, когда за него производились социальные отчисления от шести до 12 месяцев;

– в случае, когда за него производились социальные отчисления от шести до 12 месяцев; на два месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 12 до 24 месяцев;

– в случае, когда за него производились социальные отчисления от 12 до 24 месяцев; на три месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 24 до 36 месяцев;

– в случае, когда за него производились социальные отчисления от 24 до 36 месяцев; на четыре месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 36 до 48 месяцев;

– в случае, когда за него производились социальные отчисления от 36 до 48 месяцев; на пять месяцев – в случае, когда за него производились социальные отчисления от сорока восьми до шестидесяти месяцев;

– в случае, когда за него производились социальные отчисления от сорока восьми до шестидесяти месяцев; на шесть месяцев – в случае, когда за него производились социальные отчисления от шестидесяти и более месяцев.

Исчисление размера социальной выплаты производится исходя из среднемесячного размера дохода участника системы обязательного социального страхования, за исключением дохода физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

При этом для исчисления размера социальной выплаты в среднемесячный размер дохода участника системы обязательного социального страхования включается материальная выгода, полученная за счет средств бюджета.

Предусматривается, что при исчислении и изменении размеров социальной выплаты суммы, исчисленные в тиынах, округляются до одного тенге.

Социальная выплата при последующем обращении назначается исходя из того, что за каждый месяц ранее полученной социальной выплаты из общего стажа участия в системе обязательного социального страхования вычитается 12 месяцев.

Также говорится, что в случае неоднократного поступления социальных отчислений в пользу участника системы обязательного социального страхования за один и тот же месяц от одного и того же плательщика или плательщика единого платежа, суммарный доход, принимаемый для исчисления социальной выплаты за данный месяц, не должен превышать семикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Вместе с тем социальные отчисления, приходящиеся на период, который принимается для исчисления социальной выплаты, и поступившие в Фонд после даты обращения за ее назначением, в исчислении размера социальной выплаты не учитываются.



Социальные отчисления, поступившие от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченные за период, учтенный при определении размера социальных выплат, не учитываются при последующих обращениях участника системы обязательного социального страхования за назначением социальной выплаты.

При этом информация по социальным отчислениям, поступившим от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, передается в Государственную корпорацию через ИС уполномоченного государственного органа.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.