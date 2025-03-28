Пособия по беременности и родам будут выплачивать по-новому

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 18 марта 2025 года внесло поправки в порядок исчисления и назначения выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, сообщает Zakon.kz.

Так, изменения предусматривают:

использование в расчете социальной выплаты по беременности и родам среднемесячного дохода, не превышающего 7 МЗП (595 тысяч тенге в 2025 году) за один месяц, независимо от числа плательщиков;

исключение из расчета размера социальных выплат по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет социальных отчислений, уплаченных после даты наступления социального риска.

В Минтруда отметили, что указанные поправки разработаны для обеспечения целевого использования активов Государственного фонда социального страхования (ГФСС) и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.

27 февраля 2025 года на расширенном заседании коллегии Минтруда глава ведомства Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году из ГФСС произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. При этом в 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в ГФСС.

"Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы", – сказала министр.

С сентября 2024 года более 2 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 4,7 млрд тенге.

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