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Перечень профессиональных праздников утвердили в Казахстане

Министерство труда утвердило Перечень профессиональных праздников Фото: freepik
Министерство труда приказом от 29 июня 2023 года утвердило "Перечень профессиональных праздников", сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 53 профессиональных праздника:

  • День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января
  • Национальный день печати – 2 февраля
  • День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
  • День геолога – первое воскресенье апреля
  • День работников науки – 12 апреля
  • День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля
  • День работников связи – 17 мая
  • День работников культуры и искусства – 21 мая
  • День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
  • День эколога – 5 июня
  • День работников антимонопольного органа – 7 июня
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
  • День полиции – 23 июня
  • День государственного служащего – 23 июня
  • День судьи и работника суда – 24 июня
  • День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
  • День животноводов – второе воскресенье июня
  • День медицинского работника – третье воскресенье июня
  • День работников средств массовой информации – 28 июня
  • День дипломатической службы – 2 июля
  • День работников водного хозяйства – 9 июля
  • День органов национальной безопасности Республики Казахстан – 13 июля
  • День нотариата – 14 июля
  • День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
  • День металлурга – третье воскресенье июля
  • День работников торговли – четвертое воскресенье июля
  • День работников транспорта – первое воскресенье августа
  • День строителя – второе воскресенье августа
  • День пограничника – 18 августа
  • День шахтера – последнее воскресенье августа
  • День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
  • День работников атомной отрасли – 28 сентября
  • День работников органов юстиции – 30 сентября
  • День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
  • День радио – 1 октября
  • День учителя – 5 октября
  • День работников оборонной промышленности – 6 октября
  • День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
  • День спасателя – 19 октября
  • День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
  • День библиотекаря – 24 октября
  • День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
  • День работников охранных организаций – 29 октября
  • День внешней разведки – 5 ноября
  • День статистика – 8 ноября
  • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
  • День работников финансовой системы Республики Казахстан – 15 ноября
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
  • День адвокатуры – 5 декабря
  • День прокуратуры – 6 декабря
  • День энергетика – третье воскресенье декабря
  • День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – 20 декабря
  • День архивиста – 22 декабря

16 марта 2023 года был принят закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан". Согласно документу компетенция по утверждению профессиональных праздников передана Министерству труда и социальной защиты населения. При этом перечень праздничных дат устанавливается Правительством.

Приказ вводится в действие 12 июля 2023 года.

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