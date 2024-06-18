Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 08:54 Фото: freepik
Министерство труда приказом от 11 июня 2024 года в новой редакции утвердило Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В Перечень добавили:

  • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
  • День работников метрологии – 20 мая;
  • День ветеринарного работника – 10 июля;
  • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
  • День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
  • День работников стандартизации – 14 октября;
  • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

Помимо этого, в перечень праздников, как и ранее, входят:

  • День Национальной гвардии РК – 10 января;
  • День работников гражданской авиации РК – 1 февраля;
  • Национальный день печати – 2 февраля;
  • День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта;
  • День геолога – первое воскресенье апреля;
  • День работников науки – 12 апреля;
  • День Службы государственной охраны РК – 21 апреля;
  • День работников связи – 17 мая;
  • День работников культуры и искусства – 21 мая;
  • День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая;
  • День эколога – 5 июня;
  • День работников антимонопольного органа – 7 июня;
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня;
  • День полиции – 23 июня;
  • День государственного служащего – 23 июня;
  • День судьи и работника суда – 24 июня;
  • День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня;
  • День животноводов – второе воскресенье июня;
  • День медицинского работника – третье воскресенье июня;
  • День работников средств массовой информации – 28 июня;
  • День дипломатической службы – 2 июля;
  • День работников водного хозяйства – 9 июля;
  • День органов национальной безопасности РК – 13 июля;
  • День нотариата – 14 июля;
  • День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля;
  • День металлурга – третье воскресенье июля;
  • День работников торговли – четвертое воскресенье июля;
  • День работников транспорта – первое воскресенье августа;
  • День строителя – второе воскресенье августа;
  • День пограничника – 18 августа;
  • День шахтера – последнее воскресенье августа;
  • День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;
  • День работников атомной отрасли – 28 сентября;
  • День работников органов юстиции – 30 сентября;
  • День машиностроителя – последнее воскресенье сентября;
  • День радио – 1 октября;
  • День учителя – 5 октября;
  • День работников оборонной промышленности – 6 октября;
  • День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;
  • День спасателя – 19 октября;
  • День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября;
  • День библиотекаря – 24 октября;
  • День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;
  • День работников охранных организаций – 29 октября;
  • День внешней разведки – 5 ноября;
  • День статистика – 8 ноября;
  • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;
  • День работников финансовой системы РК – 15 ноября;
  • День буровика – третья суббота ноября;
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября;
  • День адвокатуры – 5 декабря;
  • День прокуратуры – 6 декабря;
  • День энергетика – третье воскресенье декабря;
  • День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря;
  • День архивиста – 22 декабря.

Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года.

Читайте также

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане
Правила субсидирования затрат работадателей на строительство арендного жилья в сельской местности планируют изменить
Что изменится в Правилах субсидирования затрат работодателей на строительство жилья в сельской местности
Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных
Правила содержания и выгула столичных домашних животных планируют изменить
Элина Черногрицкая
Законодательство МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: