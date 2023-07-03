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Как будут выплачивать компенсации жертвам политических репрессий

Как выплчиваются компенсации жертвам политрепрессий Фото: Zakon.kz
Приказом министра труда и социальной защиты от 30 июня 2023 года утверждены Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

В частности, компенсация выплачивается:

  • лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям в виде заключения под стражу, лишения свободы, помещения в психиатрические учреждения, направления на спецпоселение или привлеченным к принудительному труду в условиях ограниченной свободы (в том числе в так называемых "трудовых армиях", "рабочих колоннах НКВД") и реабилитированным в соответствии с законом;
  • детям, содержавшимся вместе с родителями в местах лишения свободы, детям жертв массовых политических репрессий либо детям, оставшимся без попечения родителей или одного из них, органами социальной защиты по месту их жительства на основании документов о реабилитации и времени пребывания в указанных местах.

Денежная компенсаци выплачивается из бюджетных средств из расчета трех четвертей размера МРП, действующего на момент обращения в органы социальной защиты, за каждый месяц пребывания в указанных местах, но не более 100-кратного размера МРП (345 000 тенге).

Выплата компенсации производится как единовременно, так и в ином порядке, при условии, что в течение первых трех месяцев с момента обращения реабилитированного в органы социальной защиты выплачивается не менее трети общей суммы, а выплата остальной суммы производится в течение не более двух лет.

Казахстанцы, имеющие право на получение денежной компенсации, для ее назначения представляют в уполномоченную организацию по месту жительства:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий право на получение денежной компенсации (справка о реабилитации из органов прокуратуры или судебных органов, с указанием периода пребывания в местах, указанных выше.

Для детей жертв массовых политических репрессий дополнительно предоставляется свидетельство о рождении либо выписка из актовой записи о государственной регистрации рождения, справка о реабилитации одного из родителей из органов прокуратуры или судебных органов, с указанием периода пребывания в данных местах.

При этом документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в подлинниках и копиях для сверки в районные (городские) уполномоченные организации по выплате денежной компенсации.

При приеме заявления после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Предусматривается, что в случае указания в справках о реабилитации недостаточной информации о времени пребывания в местах лишения свободы, психиатрических учреждениях, на спецпоселениях, а также времени привлечения к принудительному труду в условиях ограниченной свободы (в том числе в так называемых "трудовых армиях", "рабочих колоннах НКВД"), уполномоченные органы запрашивают дополнительные справки в архивах органов прокуратуры.

Выплата денежных компенсаций осуществляется уполномоченной организацией путем зачисления на банковский счет получателей, имеющих право на получение денежной компенсации.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2023 года.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Казахстане 31 мая.

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