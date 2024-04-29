Выплата компенсаций жертвам политических репрессий: новые правила

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, включающим характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания.

Так, говорится, что документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в госкорпорацию "Правительство для граждан" в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При подаче заявителем полного пакета документов заявителю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

После обращении заявителя за назначением денежной компенсации в отделение государственной корпорации специалист отделения госкорпорации осуществляет проверку на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты.

При получении сведений из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение денежной компенсации, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

Специалист отделения госкорпорации, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения денежной компенсации, а также сведений, полученных из информационных систем государственных органов или организаций, обеспечивает качество сканирования и соответствие электронных копий документов оригиналам, представленным заявителем.



При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия специалист отделения выдает расписку об отказе в приеме заявления.

Заявления о назначении денежной компенсации регистрируются в электронных журналах регистрации заявлений граждан о назначении выплат в отделении государственной корпорации.

Руководитель отделения государственной корпорации проверяет правильность расчета размера денежной компенсации, оформления проекта решения, удостоверяющего посредством ЭЦП специалиста отделения госкорпорации, после чего ЭМД передается в течение трех рабочих дней в филиалы государственной корпорации.



Филиал государственной корпорации в течение трех рабочих дней рассматривает поступивший ЭМД и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет их в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации.

При этом проект решения удостоверяется посредством ЭЦП руководителя филиала госкорпорации.

После получения документов от филиала госкорпорации специалист отдела (управления) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации в течение четырех рабочих дней:

рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) поступившие из филиала Государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения;

возвращает в филиал государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения:

- при выявлении ошибок, допущенных государственной корпорацией, для дооформления в срок – пять рабочих дней;

- при необходимости для проверки достоверности представленного документа или истребования дополнительного документа – для дооформления в срок – 30 календарных дней.

Уведомление о необходимости дооформления документа (документов) на назначение с указанием причины направляется в отделение государственной корпорации.

Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости дооформления документа (документов) на назначение от уполномоченного органа по назначению денежной компенсации информирует заявителя посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя о необходимости представления дополнительных документов в течение 25 календарных дней со дня получения sms-оповещения.

Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.

Отделение государственной корпорации при представлении заявителем дополнительных документов снова готовит ЭМД.



Если в течение 30 календарных дней со дня поступления ЭМД с электронным проектом решения в отделение государственной корпорации дополнительные документы не представлены, уполномоченный орган по назначению денежной компенсации выносит электронное решение о назначении денежной компенсации по имеющимся документам или об отказе в назначении.

В течение четырех рабочих дней со дня поступления документов и проектов решений от филиала госкорпорации в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации:



специалист уполномоченного органа по назначению денежной компенсации при правильном оформлении ЭМД удостоверяет проект решения о назначении денежной компенсации либо отказе в ее назначении посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации;

руководитель управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) ЭМД с электронным проектом решения и в случае выявления ошибок возвращает в отделение госкорпорации ЭМД с электронным проектом решения для дооформления.

При полном соответствии ЭМД с правилами руководитель управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации удостоверяет проект решения о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю уполномоченного органа по назначению денежной компенсации.

При удостоверении ЭЦП уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации автоматически направляется в отделение государственной корпорации.



Вместе с тем предусматривается, что заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению об отказе в назначении компенсации по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.



При принятии решения об отказе в назначении денежной компенсации ЭМД с указанием причины отказа в назначении денежной компенсации возвращается в отделение государственной корпорации.



При указании заявителем в заявлении на назначение денежной компенсации номера мобильного телефона уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации отправляется в автоматическом режиме посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя. Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.



При устранении причин отказа в назначении денежной компенсации заявитель может снова обратиться за назначением денежной компенсации.

Предусматривается, что на основании решений уполномоченного органа по назначению денежной компенсации государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм денежной компенсации в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 27 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в уполномоченный государственный орган.

Уполномоченный государственный орган согласно потребности бюджетных средств на выплату осуществляет перечисление бюджетных средств в государственную корпорацию в пределах сумм, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по платежам на отчетный период.

При этом оплата банковских услуг, связанных с выплатой денежной компенсации, осуществляется за счет бюджетных средств.



Правила также дополнены главой, которая устанавливает порядок обжалования принятого решения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая.