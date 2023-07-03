Сезон падения стрижей в Алматы: как спасти оказавшихся на земле птиц

В последнее время в Алматы наблюдается так называемый "стрижепад": люди все чаще находят на земле стрижей. Птицы живы, но взлететь не могут, сообщает Zakon.kz.

Почему это происходит и как помочь пернатым?

Как рассказала алматинский зоолог и специалист по зоопарковым животным Ангелина Котенко, стрижей действительно часто находят разных районах города. Притом удивительно, что эта редкая для города птица снова появилась в Алматы: в последнее время популяция стрижей сокращалась, город заселили майны (они же афганские скворцы).



Между тем стрижи – птицы полезные: они поедают мошкару, комаров, уничтожают прочих вредителей, в том числе тополевую моль.

"Стрижи не очень свойственны для Алматы, поэтому не все знают, что если вы нашли такую птичку, не надо тащить ее к ветеринарам, они тоже не все знают, что с ней делать и начинают ее лечить. На самом деле: она летает, просто вам надо чуть-чуть ей помочь", — подчеркнула Котенко.

Почему упавший стриж не летит?

Все дело в том, что тело стрижа устроено таким образом, что он не может передвигаться по горизонтальной поверхности и, опустившись на землю, не в состоянии взлететь самостоятельно.

Фото: Facebook/groups/Strizhespasenie

У него длинные крылья, но короткие слабые лапки, которыми он не в силах оттолкнуться от земли. Кроме того, эта птица абсолютно беспомощна и может, разве что попытаться отпугнуть кошку, собаку или ворону шипящим криком.



"Стрижепад" обычно бывает в мае и июне, в это время часто падает молодая поросль стрижей. Зачастую явление продолжается и в июле-августе, вплоть до того, когда птицы улетают на зимовку в Африку, Азию и Южную Индию.

Как помочь стрижу?

"Возьмите птицу в руки и мягко приподнимите вверх (желательно эту процедуру делать над землей или иной мягкой поверхностью) и стриж полетит", – советует Ангелина Котенко.

При этом не стоит подбрасывать стрижа вверх, чтобы он самостоятельно взлетел, или же сбрасывать с высоты. Это может травмировать птицу. Если стриж в здоровом состоянии, он взлетит самостоятельно.

Что делать, если птица не полетела?

Если же птица не полетела, то, скорее всего, стрижу нужен уход и выздоровление. Выходить птичку порой не просто, хотя иногда ей просто нужна пара дней, чтобы прийти в себя, потому что она обессилила от жары или недостатка пищи.

Отказавшегося взлетать с рук стрижа следует отнести домой, посадить в коробку или переноску. Но ни в коем случае не используйте клетку: птица начнет метаться и переломает себе крылья.

Кстати, так как стрижи проводят большую часть своей жизни в воздухе и не контактируют ни с кем, кроме сородичей, они не болеют орнитозом, птичьим гриппом и сальмонеллезом. Также у них нет глистов и блох, поэтому не отказывайте птице в спасении.

Фото: Facebook/groups/Strizhespasenie

Тем не менее, специалисты рекомендуют брать птицу в перчатках: она может вас случайно поцарапать, а вы голыми руками можете навредить особому водоотталкивающему слою на ее перьях.



Желательно, чтобы место содержания птицы было темным. Дайте стрижу немного воды (10-15 капель через пипетку в сутки будет достаточно). Спустя некоторое время можно покормить стрижа. Трудность заключается в том, что птица питается часто, а нужны для этого насекомые.

В рацион стрижей могут подойти комары, мухи, кормовые тараканы, мучные черви, сверчки всех видов, которых можно купить у разводчиков насекомых в свежем или замороженном виде.При этом насекомых нужно обязательно очищать от лапок, голов и панциря.

В природе стриж съедает за день до 400 мух! Птенца стрижа, в зависимости от возраста, надо кормить каждые 1-3 часа, взрослого стрижа достаточно кормить 3 раза в день. Главное – чтобы стриж съедал норму. Взрослых особей кормят буквально насильно, так как самостоятельно открывать клюв, в непривычных для себя условиях, они не спешат. А вот птенцы едят сами. Клюв лучше приоткрывать осторожно сбоку, чтобы не повредить мягкий роговой слой.

Что за птица этот стриж?

Стрижи издревле живут бок о бок с человеком. Во всех канонических переводах Библии – на греческий, латынь, церковно-славянский, английский и русский языки – птичка сис отождествляется с ласточкой.

Однако современные исследователи единодушно определяют ее как представителя рода стрижей. Ошибка переводчиков, безусловно, объясняется тем, что летящего стрижа нередко принимают за более знакомую рядовому обывателю ласточку, хотя эти пернатые относятся не только к разным родам, но и разным отрядам класса птиц.

Стрижи уникальны тем, что за всю жизнь практически не спускаются на землю и большую часть жизни проводят в полете. Эти необыкновенные птицы, могут летать по небу годами.

Летают стрижи очень быстро, они считаются самыми скоростными из маленьких птиц. В среднем они могут развить скорость до 120 км/ч. Несмотря на свою ловкость и маневренность, стрижи зачастую могут не разглядеть впереди идущую преграду, потерять управление и угодить в нее. Часто такой преградой являются провода. В результате стриж может получить серьезные травмы.

Памятка

Если вы обнаружили стрижа на земле, то знайте: это либо взрослая, но больная или раненая птица, либо молодая особь, которая только учится летать. Часто птицы залетают в открытые окна или ударяются об стекла, врезаются в электропровода, подвергаются они и нападению хищников, а бывает, что самцы не могут расцепиться друг с другом в полете и камнем падают вниз (стрижи могут сцепляться за территорию даже между собой. Сражающиеся друг с другом птицы цепляются когтями и падают вниз). Птенцы оказываются на земле из-за сильной жары, в которую активно двигаются и выпадают из гнезда. Чтобы понять подобрали вы птенца или взрослого стрижа, достаточно посмотреть на его окрас. У птенцов он светлее: концы перьев имеют белую окантовку, которая сохраняется примерно до года. Хотя говорят, что стрижи в неволе живут плохо, на заботливом попечении они могут прожить до восьми лет и более.

Наталья Бойко, АПН