Ботсад Алматы обратился за помощью для голодных птиц

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы 15 января 2025 года опубликовала призыв о помощи. Он касается недостатка корма для птиц в зимнее время года, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что снежной зиме не очень рады птицы, так как им стало сложнее добывать пищу.

Отмечено, что сотрудники ботсада не остаются в стороне и кормят птиц в благодарность за то, что летом они помогают саду бороться с вредными насекомыми.

К примеру, в 2024 году было установлено 110 кормушек по всему ботаническому саду: в этом помогли неравнодушные жители города. Теперь важно, чтобы кормушки были наполнены кормом. Несмотря на то, что посетители и работники сада подкармливают птиц, корма все равно недостаточно.

"По нашим подсчетам, чтобы заполнить все кормушки, требуется 20 кг зерносмеси, которой хватает на неделю. То есть в среднем с середины января до конца марта потребуется около 200 кг корма. Птиц можно кормить несолеными и нежареными семечками, готовыми зерносмесями, колотыми орехами и несоленым салом". Пресс-служба ГБС Алматы

Также на странице в Instagram подробно рассказано, чем нельзя кормить птиц:

испорченными продуктами,

соленым,

жареным,

копченым,

цитрусовыми,

перловой, овсяной и гречневой крупами,

черным ржаным хлебом,

сырым мясом.

Далее есть уточнение, что корм принимается ежедневно с 10:00 до 18:00 на входных павильонах.

Кроме того, специалисты просят обратить внимание на тот факт, что неподходящий корм приниматься не будет.

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