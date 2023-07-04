Ведущие университеты высказались за этичное использование ИИ в учебе

Russel Group, в которую входят такие учебные заведения, как Оксфорд, Кембридж, Бристоль и Дарем, опубликовала ряд принципов, которые помогут университетам использовать преимущества искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, поддержанном вице-канцлерами 24 университетов Russel Group, говорится, что они надеются поддержать этичное и ответственное использование таких инструментов, как ChatGPT, приложив при этом усилия для поддержания академической честности, сообщает Sky News.



ChatGPT – это текстовое генеративное приложение, которое может отвечать на вопросы, различные сценарии и сочинять эссе. Но есть опасения, что некоторые студенты могут использовать его для выполнения заданий.

Однако в заявлении университетов говорится, что использование генеративного ИИ в преподавании и оценке "имеет потенциал для повышения качества обучения студентов, улучшения навыков критического мышления и подготовки студентов к реальному применению технологий генеративного ИИ".

"Все сотрудники, поддерживающие обучение студентов, должны иметь возможность разрабатывать учебные занятия, материалы и оценки, которые включают творческое использование инструментов генеративного ИИ, где это уместно". Заявление Russel Group

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган в мае попросила представить доказательства того, как генеративный ИИ может быть использован в образовательных учреждениях. Некоторые экзаменационные комиссии страны предложили, чтобы школы заставляли студентов выполнять работы "в классе под непосредственным контролем" на фоне опасений списывания, связанных с ИИ.

"Обеспечение академической честности и этичного использования генеративного ИИ также может быть достигнуто путем создания среды, в которой студенты могут задавать вопросы о конкретных случаях его использования и обсуждать связанные с этим проблемы открыто и без страха наказания". Заявление Russel Group

Профессор Эндрю Брасс, глава Школы наук о здоровье Манчестерского университета, сказал, что студенты уже используют эту технологию, поэтому перед преподавателями встает вопрос, как лучше подготовиться к этому.