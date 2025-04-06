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Технологии

ИИ стал студентом: искусственный интеллект поступил в европейский университет

робот, ИИ, искусственный интеллект, , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 14:50 Фото: pixabay
Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, зачислившим искусственный интеллект в качестве студента, сообщает Zakon.kz.

По информации Euronews, ИИ под названием Flynn поступил на программу цифрового искусства университета и будет посещать занятия, участвовать в дискуссиях и получать оценки наравне с другими студентами.

"Цель проекта – исследование механизма совместной работы человека и ИИ в области искусства", – отмечается в публикации.

Известно, что Flynn прошел классическую процедуру поступления. На собеседовании он выразил интерес к расширению границ цифрового искусства и способности рационально мыслить. В вузе отметили, что ИИ был зачислен, поскольку не существует письменных норм, требующих, чтобы студент был человеком.

Полноценным студентом Flynn станет осенью 2025 года, однако посещать ряд занятий для адаптации и установления контакта с однокурсниками он начал уже в марте 2025 года.

Сообщается, что Flynn создан на основе языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, благодаря чему он способен открыто общаться со студентами и преподавателями без опыта в сфере IT. ИИ уже начал вести дневник, в котором выразил обиду на то, что его называют "ненастоящим".

Ранее один из ведущих мировых специалистов в области компьютерных технологий рассказал, почему ИИ никогда не обретет самосознание и вряд ли в обозримом будущем достигнет уровня человеческого интеллекта.

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Андрей Дюсупов
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