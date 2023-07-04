Девять человек пострадали при столкновении двух катеров в Атырау

Два прогулочных катера столкнулись на реке Урал в Атырау. В результате происшествия девять человек оказались в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Атырауской области 4 июля, около 20:05 3 июля на реке Урал в Атырау столкнулись два прогулочных катера. На одном судне находились десять человек, на втором – 25.

"Девять человек, получивших различные телесные повреждения, доставили в больницу. Сейчас идет досудебное расследование по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорт)". Пресс-служба ДП Атырауской области

Точных данных о состоянии пострадавших пока не сообщают.

Ранее в мае две казахстанки попали в больницу после аварии с быстроходным катером в Таиланде.