Кому из казахстанцев окажут содействие в предпринимательской инициативе

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Министерство труда утвердило приказ от 29 июня 2023 года "Об определении отдельных категорий физических лиц, имеющих право на получение услуг по содействию предпринимательской инициативе", сообщает Zakon.kz.

Согласно п.2 ст.110 Социального кодекса, содействие предпринимательской инициативе оказывается путем: обучения основам предпринимательства;

предоставления безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес идей;

микрокредитования на возвратной основе.

Приказом определены следующие отдельные категории граждан, имеющих право на получение услуг по содействию предпринимательской инициативе: для микрокредитования на возвратной основе, обучения основам предпринимательства: безработные;

сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие ИП;

лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума 40 567 тенге в 2023 году);

члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума;

начинающие и/или действующие индивидуальные предприниматели; 2. для предоставления безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей социально уязвимым группам населения, к которым относятся: получатели адресной социальной помощи;

получатели ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в т.ч. детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до 23 лет) и (или) его (ее) супруг (супруга);

получатели социальной выплаты по случаю потери кормильца;

переселенцы;

кандасы;

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Приказ введен в действие 1 июля 2023 года. Читайте также С 14 июля этническим казахам начнут выдавать карту "Ата жолы" У правительства Казахстана станет меньше полномочий в части наименования объектов К централизованным торгам электроэнергией допущены майнеры

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