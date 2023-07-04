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Законодательство РК

Глава МСХ о субсидиях для дочери Даниала Ахметова: Нам все равно, кто у нее папа

Глава МСХ Ербол Карашукеев прокомментировал выдачу субсидий дочери Даниала Ахметова Фото: пресс-служба правительства РК
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства РК 4 июля прокомментировал получение субсидий дочерью экс-акима ВКО Даниала Ахметова в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему ИП дочери бывшего акима ВКО оказалось единственной аграрной организацией, получившей субсидии в Павлодарской области. Министр сельского хозяйства ответил, что в системе Gosagro более 50 тысяч товаропроизводителей, и получателей субсидий определяют автоматически, без человеческого фактора.

"Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает: "Кто у тебя папа, кто у тебя мама?" Или кто ты сам. Система объективно смотрит, и если есть основания, выплачиваются (субсидии. – Прим. ред.). Если денег нет – в лист ожидания ставится. Я как министр не должен делить наших сельхозтоваропроизводителей: кто у них папа, кто у них мама, какое у них состояние, бедные они или богатые. У нас есть закон, правила. По ним допускаются четкие требования к получению субсидий. Мы, в конце концов, в правовом государстве живем".Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК

Для более подробной информации глава Минсельхоза посоветовал направить официальный запрос. Он добавил, что министерство уже выплатило аграриям 120 млрд тенге субсидий. По его словам, выплаты получили десятки тысяч людей.

"Если это будет в рамках законодательства, мы вам ответим. Мы можем сделать запрос и посмотреть. Решение принимают управление сельского хозяйства и правоохранительные органы. Давайте посмотрим. Как я могу возмущаться? Главное, чтобы не нарушался закон при выдаче субсидий. Правоохранительные органы свою оценку дадут, если там были нарушения".Ербол Карашукеев

19 июня возмущение по поводу правил получения субсидий высказал депутат Мажилиса Серик Егизбаев. По его словам, правила получения субсидий в Казахстане меняются каждые полгода. Только за период деятельности нынешнего руководящего состава с сентября 2021 года по настоящее время приказы о предоставлении субсидий меняли более 20 раз.

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