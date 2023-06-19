Меняли более 20 раз: депутат возмутился слишком частым изменением правил получения субсидий

По словам депутата Мажилиса Серика Егизбаева, правила получения субсидий с стране меняются каждые полгода. Только за период деятельности нынешнего руководящего состава с сентября 2021 года по настоящее время приказы о предоставлении субсидий изменены более 20 раз, сообщает Zakon.kz.

На правительственном часе 19 июня он отметил, что необходимо кардинально пересмотреть условия кредитования фермеров, в том числе условия обеспечения залогом.

"Правила игры" постоянно меняются. Только за период деятельности нынешнего руководящего состава с сентября 2021 года по настоящее время приказы о предоставлении субсидий изменены более 20 раз! Как фермеры должны планировать свою работу, если государственная политика предоставления субсидий меняется каждые полгода? Необходимо установить постоянные и понятные правила предоставления субсидий министерству и не менять ее не менее пяти лет". Серик Егизбаев

Вопросы, касающиеся функционирования единой государственной информационной системы субсидирования, неоднократно поднимались, в том числе в стенах Парламента, но проблема, по мнению депутата, до сих пор не решена.

"За последние полгода МСХ 11 раз заявлял о готовности этой информационной системы! В том числе и вновь избранным депутатам Мажилиса неоднократно убеждали. В связи с возникновением особо сложной ситуации в этом вопросе Комитет по аграрным вопросам Мажилиса направил премьер-министру официальное письмо о привлечении к ответственности руководства МСХ". Серик Егизбаев

Управление водными ресурсами, по его мнению, в стране неэффективно. При выезде в регионы фермеры остро поднимают такие вопросы, как нехватка воды, регулирование водных отношений и деградация водохозяйственных объектов.

"Все это находится в ведении Министерства экологии. Предлагаем правительству пересмотреть вопрос создания автономного Центрального государственного органа, занимающегося водными вопросами". Серик Егизбаев

Затронул он и сферу регулирования цен на социально значимые товары. Эта функция сегодня распределена между двумя министерствами – торговли и интеграции и сельского хозяйства. Министерство торговли утверждает перечень товаров, предельные и максимальные цены, а Министерство сельского хозяйства реализует политику по закупу и реализации продовольственных товаров (стабилизационные фонды и "схема оборота").

"На наш взгляд, главная функция Минсельхоза должна быть сосредоточена на работе по производству продукции, а не на мониторинге цен и рынков продовольственных товаров. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть разграничение этих функций между Министерством торговли и Министерством сельского хозяйства". Серик Егизбаев

В 2022 году в сельском хозяйстве возбудили более 100 уголовных дел. Антикор выявил множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования. В сфере инвестиционного субсидирования выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это дает возможность ответственному лицу акимата принимать решение по своему усмотрению.