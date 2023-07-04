4 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

Президент:

"Прежде всего выражаю благодарность Премьер-министру, уважаемому Нарендре Моди, за успешное председательство Республики Индия в Шанхайской организации сотрудничества. Ваша страна внесла значительный вклад в последовательное развитие и укрепление международного авторитета нашей Организации.

Уверен, сегодняшний саммит придаст новый импульс глобальному многостороннему диалогу, основанному на принципах открытости, взаимного доверия и равноправия. Поступательное расширение ШОС свидетельствует о неуклонно растущей роли и все большей привлекательности нашего многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте позвольте поздравить нашего коллегу, Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС. Близится к завершению и процесс вступления Республики Беларусь в нашу Организацию.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего коллегу, Президента Александра Григорьевича Лукашенко, с прошедшим вчера Днем Независимости Беларуси. Я желаю братскому белорусскому народу благополучия и процветания. Через несколько дней в Республике Узбекистан состоятся президентские выборы. Желаю уважаемому Президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успешного проведения этого важного события".

Касым-Жомарт Токаев:

"Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением.

Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня. На долю наших государств приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли".

Президент:

"Уверен, обладая значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества.

В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов.

Обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа – равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности".

Глава государства:

"В этой связи нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН.

Как государство, стоявшее у истоков создания ШОС, Казахстан в рамках предстоящего председательства в этой авторитетной организации продолжит повышать ее глобальную роль, содействуя укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС.

В этой связи, а также исходя из общих интересов, позвольте кратко представить приоритеты, которые, на мой взгляд, будут иметь стратегическое значение для всех государств – членов нашей Организации".

Президент:

"ПЕРВОЕ. Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

Создавая Организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира.

Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". В данный всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убежден, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам".

Касым-Жомарт Токаев:

"В фокусе нашего председательства также будет оставаться борьба с "тремя силами зла", транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Нам следует направить усилия на обновление Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы.

Казахстан также предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС. Отдельное внимание следовало бы уделить преодолению кризиса в Афганистане. Важно продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН.

Поэтому мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры. Отдельно позвольте выразить признательность государствам ШОС за оказанную поддержку по запуску процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию".

Глава государства:

"ВТОРОЕ. Расширение торгово-экономических связей.

Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности.

В этой связи предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр "Астана", который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов".

Президент:

"На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий.

Общими усилиями можно было приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей Организации".

Касым-Жомарт Токаев:

"Экономическая кооперация во многом зависит от эффективного использования транзитно-транспортных возможностей. На фоне разрыва традиционных цепочек поставок стратегическую значимость обрело создание современной транспортной инфраструктуры, а также новых конкурентных маршрутов.

Наше совместное участие в реализации мега-проекта "Один пояс, один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад".

В качестве практической меры предлагаем создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций".

Глава государства:

"ТРЕТЬЕ. Укрепление энергетического сотрудничества.

Налаживание системного взаимодействия в этом направлении сегодня обретает особую актуальность. Нам необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса и согласованные действия, направленные на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности. В этой связи предлагаю к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей Повестки дня OOН в области устойчивого развития.

Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран".

Президент:

"ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение сотрудничества в цифровой сфере.

Остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей Организации.

Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли.

В прошлом году Казахстан занял 28 место по индексу развития электронного правительства ООН – это самый высокий показатель среди государств – членов ШОС".

Касым-Жомарт Токаев:

"В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция.

Казахстан предлагает свои услуги в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров.

Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию наших экономик".

Глава государства:

"ПЯТОЕ. Укрепление взаимодействия в сфере экологии.

Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы.

В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах:

▪️ установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде;

▪️ разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды;

▪️ принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.

Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации".

Президент:

"ШЕСТОЕ. Развитие культурно-гуманитарных связей.

Одним из самых действенных инструментов сближения наших стран и народов является туризм. Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого, надо признать, еще не реализован.

Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года у нас введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, что будет способствовать развитию взаимного туризма между нашими государствами. На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества.

Бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный "шанхайский дух", символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние. Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия.

В этой связи предлагаем запустить проект "Духовные святыни ШОС". В Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи. Мы планируем провести в сакральном городе Туркестане презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС "Золотая Орда и ее наследие". Уверен, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами".

Глава государства:

"Сегодня ШОС уверенно вступила на путь обновления, который открывает еще более широкие возможности. На новом этапе развития наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам всячяески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей.

ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов. Считаю, настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства. Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия.

Дальнейшее совершенствование деятельности Организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели".

Президент:

"Опираясь на опыт других международных организаций, считаю важным создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы наших государств.

Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в Организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС.

Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана – городе Астане".







