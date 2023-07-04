В Казахстане утвердили перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на человека
Фото: apochecary
Приказом министра здравоохранения от 26 июня 2023 года утвержден перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли 94 вещества, среди которых:
андростанолон, бенактизин, боластерон, гестринон, гексобарбитал, даназол, дростанолон, залеплон, калустерон, клозапин, клонидин, клостебол, меболазин, миболерон, нандролон, оксаболон, остарин, прегабалин, пропилгекседрин, роксиболон, стенболон, сибутрамин, тапентадол, тиопентал натрия, флуоксиместерон, формеболон, хлороформ, цефедрин, этилхлорид, эрготал и др.
Указывается, что это в перечне перечислены соли веществ, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, лекарственные препараты и их торговые наименования.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.
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