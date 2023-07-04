Доллар стал еще дешевле на торгах 4 июля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,79 тенге, снизившись еще на 1,40 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,79 тенге (-0,04).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,97 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,5 тенге, евро – по 486,5-490,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,23 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 4 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,68% и составила 75,16 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,79%, до 70,34 долларов за баррель.