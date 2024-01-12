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Доллар стал дешевле на торгах 12 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,33 тенге, снизившись на 1,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 62,99 тенге (-0,21).

Нацбанк установил курс евро в 496,8 тенге, рубля – 5,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-453,5 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла сразу на 2,36%, до 79,24 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 2,49%, до 73,81 доллара за баррель.

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