Казахстанским детям будут присваивать ИИН сразу при рождении

МВД РК совместно с заинтересованными госорганами запустили новый пилотный проект по присвоению детям ИИН (индивидуального идентификационного номера) сразу после рождения, сообщает Zakon.kz.

Раньше ребенку ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, поэтому многие дети оставались неучтенными до тех пор, пока их родители не получат такое свидетельство.

Согласно прежнему механизму орган РАГС сначала регистрировал актовую запись о рождении ребенка с указанием его фамилии, имени и отчества на основании заявления родителей, затем органами внутренних дел ребенку формировался ИИН и только после этого родителям выдавалось свидетельство о рождении.

Как сообщили в МВД, теперь система РАГС уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребенка без Ф.И.О., на основании которой сформируется ИИН.

"Это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате без личного обращения родителей, что исключит необходимость обращаться им в какие-либо органы за получением услуг, таких как: получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком; назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет", - отметили в МВД.

Одновременно система направит SMS-сообщение матери о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка (нужно ответить в течение 3 рабочих дней), как только будут получены Ф.И.О. ребенка, сформируется свидетельство о рождении.

Таким образом, резюмировали в ведомстве, реализация механизма присвоения ИИН ребенку без Ф.И.О. до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет родившихся детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с рождением ребенка.

Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане, которые разработаны в соответствии с законом "О национальных реестрах идентификационных номеров".