Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане

Минюст приказом от 27 июня 2023 года утвердил "Правила формирования бизнес-идентификационного номера", а МВД приказом от 29 июня 2023 года утвердило "Правила формирования индивидуального идентификационного номера", сообщает Zakon.kz.

Правила формирования ИИН и БИН разработаны в соответствии с законом "О национальных реестрах идентификационных номеров".

Формирование БИН

Бизнес-идентификационны номер (БИН) для юридического лица, филиалов и представительств формируют для сохранения сведений, относящихся к определенному юридическому лицу, филиалу и представительству, индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров (Нацреестр), информационных системах государственных органов, Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и иных государственных учреждений.

БИН – содержит 12 цифр и состоит из пяти частей:

1. первый фасет – содержит 4 разряда (с а 1 по а 4) и характеризует год (две последние цифры) и месяц регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на основе совместного предпринимательства (далее - ЮЛ или ИП(С));

2. второй фасет – содержит 1 разряд (а 5) и характеризует тип ЮЛ или ИП(С).

Алгоритм задания значения данного разряда используется для исключения возможности совпадения БИН с индивидуальным идентификационным номером (далее — ИИН).

При генерировании в структуре БИН а 5 (пятого разряда) исключается использование цифр 0, 1, 2 и 3.

Значение данного разряда:

4 – для юридических лиц-резидентов;

5 – для юридических лиц-нерезидентов;

6 – для ИП, осуществляющих деятельность на основе совместного предпринимательства.

Резервные значения 7, 8 и 9;

3. третий фасет – содержит 1 разряд (а 6) и характеризует специальный признак, являющийся дополнительной детализацией разряда а 5:

0 – признак головного подразделения ЮЛ или ИП(С);

1 – признак филиала ЮЛ или ИП(С);

2 – признак представительства ЮЛ или ИП(С);

4 – признак крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность на основе совместного предпринимательства;

4. четвертый фасет – содержит 5 разрядов (с а 7 по а 11) и характеризует порядковый номер регистрации в системе ЮЛ или ИП(С), а также их структурных подразделений;

5. пятый фасет – содержит 1 разряд (а 12) и является контрольным разрядом БИН.

Формирование ИИН

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Формирование ИИН происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности. В целях сохранения целостности данных информационных банков различных уровней, использующих в структуре данных ИИН, он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования.

В целях осуществления контроля и снижения ошибок клавиатурного ввода в составе ИИН предусматривается наличие контрольного 12-го разряда, при расчете которого будет использоваться следующий алгоритм в два цикла:

а12 = (a1*b1 + а2*b2 + а3*b3 + а4*b4 + а5*b5 + а6*b6 + а7*b7 + а8*b8 + а9*b9 + а10*b10 + a11*b11) mod 11, где:

ai – значение i-го разряда ИИН;

bi – вес і-го разряда.

Если полученное число равно 10, то расчет контрольного разряда производится с другой последовательностью весов:

значение разряда ИИН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

вес разряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 1, 2.

Если полученное число имеет значение от 0 до 9, то данное число берется в качестве контрольного разряда.

Приказ МВД и приказ Минюста вводятся в действие 14 июля 2023 года.

Ранее в Казахстане действовали единые Правила формирования идентификационного номера, утвержденные постановлением правительства.