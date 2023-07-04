Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане
Правила формирования ИИН и БИН разработаны в соответствии с законом "О национальных реестрах идентификационных номеров".
Формирование БИН
Бизнес-идентификационны номер (БИН) для юридического лица, филиалов и представительств формируют для сохранения сведений, относящихся к определенному юридическому лицу, филиалу и представительству, индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров (Нацреестр), информационных системах государственных органов, Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и иных государственных учреждений.
БИН – содержит 12 цифр и состоит из пяти частей:
1. первый фасет – содержит 4 разряда (с а 1 по а 4) и характеризует год (две последние цифры) и месяц регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на основе совместного предпринимательства (далее - ЮЛ или ИП(С));
2. второй фасет – содержит 1 разряд (а 5) и характеризует тип ЮЛ или ИП(С).
Алгоритм задания значения данного разряда используется для исключения возможности совпадения БИН с индивидуальным идентификационным номером (далее — ИИН).
При генерировании в структуре БИН а 5 (пятого разряда) исключается использование цифр 0, 1, 2 и 3.
Значение данного разряда:
4 – для юридических лиц-резидентов;
5 – для юридических лиц-нерезидентов;
6 – для ИП, осуществляющих деятельность на основе совместного предпринимательства.
Резервные значения 7, 8 и 9;
3. третий фасет – содержит 1 разряд (а 6) и характеризует специальный признак, являющийся дополнительной детализацией разряда а 5:
0 – признак головного подразделения ЮЛ или ИП(С);
1 – признак филиала ЮЛ или ИП(С);
2 – признак представительства ЮЛ или ИП(С);
4 – признак крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность на основе совместного предпринимательства;
4. четвертый фасет – содержит 5 разрядов (с а 7 по а 11) и характеризует порядковый номер регистрации в системе ЮЛ или ИП(С), а также их структурных подразделений;
5. пятый фасет – содержит 1 разряд (а 12) и является контрольным разрядом БИН.
Формирование ИИН
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Формирование ИИН происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности. В целях сохранения целостности данных информационных банков различных уровней, использующих в структуре данных ИИН, он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования.
В целях осуществления контроля и снижения ошибок клавиатурного ввода в составе ИИН предусматривается наличие контрольного 12-го разряда, при расчете которого будет использоваться следующий алгоритм в два цикла:
а12 = (a1*b1 + а2*b2 + а3*b3 + а4*b4 + а5*b5 + а6*b6 + а7*b7 + а8*b8 + а9*b9 + а10*b10 + a11*b11) mod 11, где:
ai – значение i-го разряда ИИН;
bi – вес і-го разряда.
Если полученное число равно 10, то расчет контрольного разряда производится с другой последовательностью весов:
значение разряда ИИН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
вес разряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 1, 2.
Если полученное число имеет значение от 0 до 9, то данное число берется в качестве контрольного разряда.
Приказ МВД и приказ Минюста вводятся в действие 14 июля 2023 года.
Ранее в Казахстане действовали единые Правила формирования идентификационного номера, утвержденные постановлением правительства.