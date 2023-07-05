Медики рассказали, чем тепловой удар отличается от солнечного и как их избежать

Главное, как говорят медики, с наступлением лета и солнечных дней главное не перебрать для организма ультрафиолета, иначе обеспечен тепловой удар и плохое самочувствие или же испорчен долгожданный отдых, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, понятия тепловой удар и солнечный немного разнятся, тепловой это нарушение теплового баланса организма, при котором практически отсутствует отдача тепла, образующегося внутри и поступающего в организм снаружи. Наиболее частая причина теплового удара – высокая температура и влажность воздуха.

Солнечный удар – одна из разновидностей теплового удара, вызванная длительным и бесконтрольным пребыванием человека под прямыми солнечными лучами без головного убора. Вследствие перегрева кровеносные сосуды расширяются, вызывая чрезмерный приток крови к голове.

Каковы признаки и симптомы перегрева?

Повышается температура тела, возникает состояние общей слабости, появляется головокружение и сильная головная боль, в глазах темнеет. Могут появится рвота и понос, не исключены кровотечения из носа и расстройства зрения. Кожа лица обычно багрово-красного, а иногда и бледного цвета, дыхание и сердечный ритм нарушаются, пульс частый и слабый.

Если к этому моменту пострадавшему не оказать медицинскую помощь, у него начинаются галлюцинации и бред, он теряет сознание, возможно появление судорог. В особо тяжелых случаях неоказание незамедлительной помощи человеку может закончиться впадением в кому, а то и вовсе летальным исходом.

Как уберечься?

Самое главное правило: избегать пребывания на летнем солнцепеке в часы наиболее высокой солнечной активности с 11 до 15 часов.

Тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом и физкультурой перенесите на утренние или вечерние часы, когда температура окружающего воздуха не такая высокая, как в полдень, да и солнечные лучи падают не под прямым углом, а вскользь и наискосок.

На пляже чередуйте солнечные ванны с купанием в водоеме, перед погружением в воду отдохните несколько минут в тени.

Носите одежду из натуральных тканей, хлопка или льна, легкую и свободную, откажитесь от ремней, обтягивающих тело. Голова обязательно должна быть защищена от палящий лучей головным убором.

Одежду и головные уборы одевайте светлых тонов, еще лучше – белого цвета. И не забудьте о глазах – наденьте солнцезащитные очки.

В жаркую погоду увеличьте дневную норму потребления жидкости, употребляйте воду небольшими порциями, но через короткие промежутки времени. Отлично справятся с жаждой квас, морс и бесспорный лидер – зеленый чай.

Ограничьте, а еще лучше, откажитесь от курения, употребления крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков. Увеличьте употребление продуктов, содержащих много углеводов, а с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить. Налегайте на кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи.

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