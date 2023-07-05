Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах

Улучшение материального положения ожидает представителей трех знаков зодиака: Тельцов, Дев и Рыб, сообщает Zakon.kz.

Тельцы в июле смогут успешно начать новые дела и достичь высот в карьере. Если Тельцы давно искали новую работу, то июль будет отличным временем для этого. Если уже поступили предложения о новом месте работы, то, возможно, стоит их серьезно рассмотреть и попробовать что-то новое. Все трудности будут стремительно превращаться в возможности. Главное — верить в то, что любая ситуация может принести успех. В июле лучше тратить деньги на собственное развитие и получение новых навыков. Или можно вложиться в новую одежду, сменить имидж или прическу. Это поможет Тельцам повысить настроение и самооценку.

Девы окажутся очень успешны в переговорах. Их покровитель Меркурий будет на их стороне, что приведет к большой финансовой удаче. Астрологи советуют Девам работать очень усердно, особенно если они ожидают победы и успеха. Кроме того, если представители знака почувствуют, что надо действовать определенным образом, несмотря на отсутствие объяснения, им стоит послушать свое сердце. Также важно доверять советам близких. В июле Девы получат много поддержки и комплиментов со стороны влиятельных людей.

Рыбам нужно быть внимательными к происходящему. Возможно, их конкуренты в бизнесе потеряют позиции по каким-то причинам. Поэтому представителям этого знака нужно быстро реагировать и проявлять активность, когда другие начинают проигрывать. Рыбы также будут удачливы в финансовых делах. Они могут без опасений инвестировать в валюту, недвижимость, драгоценности и коллекционные предметы. Астрологи рекомендуют Рыбам не сомневаться в своих действиях.