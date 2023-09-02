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Астрологи рассказали, кто может стать богаче в октябре

Астрологи рассказали, кто может стать богаче в октябре Фото: pixabay
Астрологи предсказали трем знакам зодиака резкое улучшение материального положения. Речь идет о Скорпионах, Водолеях и Рыбах, сообщает Zakon.kz.

Так, Скорпионы могут рассчитывать на партнера: есть вероятность, что в октябре они получат прибавку, премию или даже наследство.

Водолеи в октябре ощутят себя богатыми — если не станут много тратить. Чем меньше они растранжирят, тем больше получат, предупреждают астрологи. Знатоки звезд советуют представителям этого знака зодиака заранее обдумать свои расходы: при грамотном планировании уже к ноябрю они смогут сколотить небольшой капитал.

Рыбам сделает подарок судьба, и он будет связан не с заработком, а с каким-то удовольствием. Принести деньги может азартная игра, лотерея, ставка на ипподроме или в букмекерской конторе. Рыб ждет выигрыш, который они получат в процессе приятного и эмоционального времяпрепровождения.

Ранее астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех.

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