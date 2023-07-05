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Нацбанк уточнил цель по инфляции. Что это значит?

Нацбанк уточнил цель по инфляции. Что это значит? Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В Национальном банке Казахстана рассказали об уточнении среднесрочной цели по инфляции. Теперь целевой ориентир – поддержание годовой инфляции вблизи 5%, сообщает Zakon.kz.

Также сменился и формат цели по инфляции. Ранее значения были интервальными: в диапазоне 4-5% на 2023-2024 годы и 3-4% – с 2025 года. Монетарный регулятор внес изменения: теперь значения стали точечными.

"Целевым ориентиром по инфляции на среднесрочную перспективу будет поддержание годовой инфляции вблизи 5%", – говорится в распространенном сообщении.

Эти изменения были внесены в Стратегию денежно-кредитной политики Республики Казахстан до 2030 года.

"Обновленная цель по инфляции соответствуют диапазону, который был получен по результатам исследований по оптимальности таргета в Казахстане, опубликованных в специальном выпуске экономического обозрения", – добавили в Нацбанке.

В монетарном регуляторе подчеркнули, что необходимость уточнения цели по инфляции подтверждается проведенными исследованиями с участием экспертов, а также изучением международного опыта.

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Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
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