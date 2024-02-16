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Нацбанк: Инфляция замедлилась в Казахстане

Нацбанк: Инфляция замедлилась в Казахстане Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 16 февраля 2024 года, заявили, что годовая инфляция в январе замедлилась в большинстве регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным НБК, в январе годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,5% (в декабре 2023 года – 9,8%).

"При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в трех – ускорилась и в двух – осталась неизменной", – говорится в сообщении.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Мангистауской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

Цены на продовольственные товары в январе замедлились до 8,2% г/г (в декабре 2023 года – 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,3%), а минимальный – в Шымкенте (5,9%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,6% г/г (в декабре 2023 года – 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,9%), минимальное – в Актюбинской области (7,1%).

Цены на платные услуги в январе замедлились до 12,3% г/г (в декабре 2023 года – 12,4%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (17,3%), значительно ниже – в Кызылординской области (9,5%).

В январе рост месячной инфляции по стране составил 0,8%, что выше исторической средней (0,6% в январе 2017-2021 годы).

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