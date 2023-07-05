СпецЦОНы Казахстана не будут работать 7 и 8 июля

7 и 8 июля будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов Казахстана в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни.



"10 июля спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные – с 9:00 до 20:00", – рассказали в "Правительстве для граждан".

Как и госкорпорации, 6 и 9 июля ЦОНы и спецЦОНы не будут работать.

Напомним, в будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.