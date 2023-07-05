Соцподдержку специалистам, прибывшим в сельские населенные пункты, увеличат с 2024 года

Министерство нацэкономики определило размеры предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, госслужащим, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

Меры социальной поддержки медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, спорта и сельского хозяйства, а также госслужащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, установлены в следующих размерах:

подъемное пособие в сумме, равной 100 МРП (345 000 тенге на 2023 год); с 1 января 2024 года социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит для специалистов, прибывших:

в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района, в сумме, не превышающей 2 500 МРП (не более 8 625 000 тенге);

(не более 8 625 000 тенге); в сельские населенные пункты – в сумме, не превышающей 2 000 МРП (не более 6 900 000 тенге).

При этом до 1 января 2024 года социальная поддержка для приобретения или строительства жилья оказывается в следующем размере – бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1 500 МРП (не более 5 175 000 тенге).

Приказ вводится в действие 14 июля 2023 года за исключением отдельных норм.