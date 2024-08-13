Какую соцподдержку получат специалисты, прибывшие трудиться в сельские населенные пункты

Министерство нацэкономики приказом от 5 августа 2024 года изменило Правила предоставления мер соцподдержки специалистам в области здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, спорта и АПК, госслужащим, прибывшим для работы и проживания в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новым пунктом, где говорится:

Определить размеры мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты:

подъемное пособие в сумме, равной 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году) ;

; социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит для специалистов, прибывших:

в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района в сумме, не превышающей 2 500 МРП (9 230 000 тенге) ;

;

в сельские населенные пункты в сумме, не превышающей 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

При этом государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемное пособие и бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья предоставляется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 12 статьи 56 закона "О государственной службе Республике Казахстан".

В cлучае изменения статуса сельского населенного пункта на категорию городских населенных пунктов в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" подъемное пособие и бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья предоставляются в течение двух лет специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в данный населенный пункт.

При этом предоставление мер социальной поддержки исчисляется со дня изменения категории сельского населенного пункта на категорию городских населенных пунктов, предусмотренную законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", размер бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья предоставляется равным размеру кредита специалистам, прибывающим в сельские населенные пункты, являющиеся административными районными центрами.

Местный исполнительный орган района (города областного значения) на предстоящий период формирует перечень, который в течение одного рабочего дня размещается на интернет-ресурсе акимата района (города областного значения) и предоставляет в акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (поверенный (агент) для сведения.

Местный исполнительный орган района (города областного значения) утверждает перечень востребованных специалистов ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала.

Перечень размещается в течение одного рабочего дня посредством объектов информатизации поверенного (агента) – портал недвижимости "Баспана Маркет" otbasybank.kz/programm-bank (портал).

В перечне указывается количество услугополучателей и их специальность, по которым оказываются меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья на предстоящий период.

Местный представительный орган (маслихат) района (города областного значения) ежегодно принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки услугополучателям в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья.

Также поправками уточнено, что меры социальной поддержки предоставляются услугополучателям:

не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам (на момент рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящих правил), а также при отсутствии просрочки за последние два года более 90 календарных дней;

по специальностям, соответствующим перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления;

не имеющим жилья за последние два года со дня подачи заявления у специалиста, его (ее) супруги(а) и детей в районе (городе областного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.

При недостатке бюджетных средств для оказания мер социальной поддержки услугополучателям услугодатель приостанавливает сроки предоставления мер социальной поддержки путем формирования очередности из числа претендентов на получение мер социальной поддержки.

Сроки повторного рассмотрения документов услугополучателей, состоящих в очереди на получение мер социальной поддержки, устанавливаются услугодателем и не превышают два года.

Услугодатель направляет уведомление о приостановлении сроков предоставления мер социальной поддержки поверенному (агенту).

В правила также добавлено, что при предоставлении подъемного пособия специалисты должны представить справку о лицевом счете.

Акимат района (города областного значения) предлагает услугополучателю варианты типовых проектов жилых домов или проекты, имеющие положительное заключение государственной экспертизы, для отбора с учетом следующих условий:

стоимость одного квадратного метра жилья не превышает 46 МРП;

общая сметная стоимость строительства жилья не превышает двукратного размера выдаваемого кредита;

максимальный срок строительства жилья не превышает 12 месяцев с момента предоставления кредита.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2024 года.