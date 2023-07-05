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Токаев: На центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы

Токаев: На центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев на юбилейном форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященном 25-летию Астаны отметил, что в столице нужно устранять диспропорцию между районами, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что динамичное и устойчивое развитие городов в современном высококонкурентном и быстро меняющемся мире обретает особое значение. Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, человеческий капитал.

"Нам предстоит планомерно устранять диспропорцию в развитии городских районов. Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций.

"Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и конечно, для Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

5 июля в Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы. В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

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Жадра Жулмухаметова
Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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