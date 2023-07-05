Юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов начался в Астане

В Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.







В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.





На форуме планируют подписать ряд международных соглашений, а также обсудить актуальные вопросы развития городов и их роль как главных центров роста и инноваций в современном глобальном мире.





В деловой программе форума пройдут восемь панельных сессий по различным отраслям:

"Цифровая трансформация городов: инновационные проекты, программы и технологии";

"Инвестиции в города как ключевой драйвер роста экономики";

"Городское планирование, ориентированное на будущее";

"Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста";

"Астана на карте медицинского туризма";

"30-летие Болашак": вклад в человеческий капитал Астаны и развитие трудовых ресурсов;

Международный научно-практический симпозиум "Future Smart Megacities";

Международная научно-практическая конференция "Бозок в истории урбанизированных пространств средневековой Евразии".

Международные сессии будут проходить с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов, международных экспертов, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.







4 июля в рамках первого дня форума провели деловую и культурную программу для мэров и вице-мэров. Делегации посетили знаковые объекты Астаны, им презентовали потенциал города в сфере финансов, новых технологий и науки. Также в первый день делегации приняли участие в высадке деревьев перед сферой Нур-Алем и посетили театр "Астана Опера".



