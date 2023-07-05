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Юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов начался в Астане

Форум мэров и вице-мэров городов-побратимов начался в Астане Фото: primeminister.kz
В Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

На форуме планируют подписать ряд международных соглашений, а также обсудить актуальные вопросы развития городов и их роль как главных центров роста и инноваций в современном глобальном мире.

В деловой программе форума пройдут восемь панельных сессий по различным отраслям:
  • "Цифровая трансформация городов: инновационные проекты, программы и технологии";
  • "Инвестиции в города как ключевой драйвер роста экономики";
  • "Городское планирование, ориентированное на будущее";
  • "Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста";
  • "Астана на карте медицинского туризма";
  • "30-летие Болашак": вклад в человеческий капитал Астаны и развитие трудовых ресурсов;
  •  Международный научно-практический симпозиум "Future Smart Megacities";
  • Международная научно-практическая конференция "Бозок в истории урбанизированных пространств средневековой Евразии".
Международные сессии будут проходить с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов, международных экспертов, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.

4 июля в рамках первого дня форума провели деловую и культурную программу для мэров и вице-мэров. Делегации посетили знаковые объекты Астаны, им презентовали потенциал города в сфере финансов, новых технологий и науки. Также в первый день делегации приняли участие в высадке деревьев перед сферой Нур-Алем и посетили театр "Астана Опера".

Ранее президент Ассоциации медицинского туризма РК Кристина Кривец рассказала о том, какие направления медицины развиты в Астане и пациенты из каких стран предпочитают лечиться в столице.

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