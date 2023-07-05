Какое решение принял Нацбанк Казахстана по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п., сообщает Zakon.kz.

"Глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении", – заявили в пресс-службе монетарного регулятора.



По данным НБК, совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики.

"В соответствии с предыдущими коммуникациями Нацбанка замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем. В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки". Пресс-служба НБК

Годовая инфляция формируется в пределах прогнозного диапазона и в июне 2023 года составила 14,6%. Месячная инфляция в мае возобновила понижательный тренд и в июне замедлилась до 0,5%. Косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ пока не наблюдаются. Однако слабое замедление показателей базовой инфляции указывает на сохранение устойчивого спроса в экономике.

"Инфляционные ожидания продолжают ускоряться, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая инфляция через год в июне составила 17,2% (в мае – 17%). Воспринимаемая инфляция в июне составила 18,8%, по-прежнему оставаясь повышенной. Наблюдающийся рост инфляционных ожиданий является предсказуемой реакцией на повышение цен на ГСМ и ЖКУ". Пресс-служба Нацбанка

Внешняя инфляция, как рассказали в НБК, продолжает замедление, но остается устойчивой. Это происходит на фоне снижения мировых цен на продовольствие и энергоносители. Однако из-за устойчивости инфляции и ожиданий более длительного ее сохранения выше целевых ориентиров некоторые центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитные условия.

Как отметили в Нацбанке, риторика ФРС США и ЕЦБ стала жестче и сигнализирует о дальнейшем повышении ключевых ставок. Политика регуляторов повысила опасения мировой рецессии на фоне наблюдаемого медленного восстановления экономики Китая и оказывает давление на нефтяные котировки. На рынке нефти наблюдается волатильность, вследствие этого цена на нефть на текущий момент складывается ниже, чем заложенный в базовом сценарии уровень 82 долларов за баррель в среднем за 2023 год.

"Траектория экономического роста соответствует прогнозу Нацбанка. За январь-май 2023 года экономика Казахстана выросла на 4,5%. Основной вклад в рост ВВП внесло повышение объемов строительства, включая инфраструктурные сооружения, рост торговли, а также информация и связь. Внутренний потребительский спрос остается устойчивым на фоне высоких инфляционных ожиданий и стабильного роста потребительских кредитов. Об этом свидетельствуют динамика розничного товарооборота и значительный рост импорта потребительских товаров". Пресс-служба НБК

Проинфляционные риски сохраняются преимущественно со стороны внутренних факторов. Инфляционные ожидания остаются высокими и волатильными, свидетельствуя о повышенном проинфляционном фоне в стране. Давление на цены внутри страны сохраняется со стороны усиления фискального стимулирования. Риски внешней среды связаны с возможным более медленным замедлением инфляции в мире и ростом неопределенности. Это требует предусмотрительного подхода к проведению денежно-кредитной политики.

"Текущий уровень базовой ставки позволит поддержать замедление инфляционных процессов, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях. При этом, как отмечалось в коммуникациях Национального банка по прошлому решению, наблюдаемое замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки. В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки. Решения Национального банка будут направлены на поддержание базовой ставки на уровне, способствующем планомерному достижению цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе". Пресс-служба Нацбанка

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 августа.

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