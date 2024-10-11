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Решение по базовой ставке принял Нацбанк РК

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 12:03 Фото: Zakon.kz
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана 11 октября принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В главном финрегуляторе страны отмечают, что годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле.

"Месячная инфляция формируется выше средне исторических значений и уровней, наблюдавшихся в течение весны и начала лета. Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами", – сообщили в Нацбанке.

При этом инфляционные ожидания населения в сентябре подросли. Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России.

"Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий", – сказано в распространенном сообщении.

В Нацбанке считают, что достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону.

"Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки", – обосновывают решение в финорганизации.

При этом годовая инфляция все еще значимо превышает таргет, несмотря на снижение до 8,3% в сентябре 2024 года.

"В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Национального банка. Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг", – отмечено в сообщении.

Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.

Глобальная инфляция продолжила постепенно замедляться как результат жесткой политики центральных банков. Однако на мировых рынках наблюдается рост стоимости продовольствия – в сентябре индекс цен ФАО вырос в результате повышения котировок цен на все включенные в него товары. Цены на зерновые в сентябре выросли из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в отдельных странах-экспортерах.

Внешние денежно-кредитные условия становятся менее жесткими.

"ФРС США впервые с 2020 года снизила ключевую ставку на фоне снижения инфляции, а также охлаждения рынка труда. ЕЦБ в сентябре также снизил ставки, однако риторика не поменялась, регулятор намерен сохранять денежно-кредитные условия достаточно ограничительными столько времени, сколько необходимо для достижения цели по инфляции. Банк России тем временем повысил ключевую ставку еще на 100 б.п., до 19% на фоне высокой инфляции и усиления проинфляционных рисков. Ожидается, что в России инфляция в 2024 году, вероятно, превысит прогноз, в связи с чем регулятор допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – отмечают в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 29 ноября 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

В августе 2024 года Нацбанк также решил сохранить ставку в 14,25%. По словам председателя НБРК Тимура Сулейменова, это решение было обусловлено, в том числе, внешними причинами.

По данным БНС АСПР, инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2024 года замедлилась, за год она составила 8,3% (в августе 2024 г. – 8,4%), за месяц – 0,4% (в предыдущем месяце – 0,6%).

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