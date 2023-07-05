Один из лидеров "Астаны" вынужден покинуть "Тур де Франс"

Один из ключевых гонщиков казахстанской команды "Астана", представитель Испании Луис Леон Санчес, вышел из состава престижной веломногодневки "Тур де Франс" из-за падения, сообщает Zakon.kz.

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Гонщик Astana Qazaqstan Team Санчес покидает "Большую петлю", упав на финише 4-го этапа. В ходе осмотра врачей у него обнаружили перелом ключицы. Проблемы у испанского чемпиона начались уже по ходу гонки – на одном из отрезков дистанции у него случился прокол шины.

После этого Санчес с великим трудом догнал пелотон. Однако за считанные метры до конца гонки Луис упал и получил серьезную травму.

5 июня Санчес поедет домой в Испанию, где ему предстоит операция. В его отсутствие теперь численность гонщиков "Астаны" на "Туре" составляет семь человек: Алексей Луценко, Евгений Федоров, Джанни Москон, Давид Де Ла Круз, Марк Кавендиш, Кесс Бол и Харольд Техада.









Фото: twitter/astanaqazteam

Проблемы с падениями были не только у "Астаны", но и у многих других гонщиков, так как трасса финиша 4 этапа "Тур де Франс-2023" была очень коварной.



Первым за полтора километра до финиша упал чемпион Европы Фабио Якобсен, затем наш Санчес, спустя секунды еще несколько гонщиков приземлились перед финишной лентой.

Тем временем 25-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен оформил дубль, выиграв второй этап подряд на "Туре".

5 июля на "Большой петле" пойдут первые серьезные горы, на пятом этапе участников ждут две вершины высшей и первой категории.