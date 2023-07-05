В Казахстане утвердили правила сохранности жилья детей-сирот

Министр просвещения приказом от 29 июня 2023 года утвердил Правила сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Правила сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, согласно закону "О правах ребенка в Республике Казахстан".

Контроль за сохранностью жилища детей осуществляется местными исполнительными органами.

При передаче детей под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в организации образования, медицинские и другие организации сохранность их жилища обеспечивается законными представителями детей.

Жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное органом в частном жилищном фонде, сохраняется за детьми на период их нахождения в организациях образования, медицинских и других организациях, в том числе обеспечивающих временную изоляцию от общества, под опекой или попечительством, на патронатном воспитании – до достижения ими совершеннолетия.

При этом не допускается совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению жилища детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, или заключение от их имени договора поручительства, сделок по сдаче жилища в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих им прав на наследство по закону, завещанию, раздел их жилища или выдел из него доли.

Порядок сохранности

Органы выявляют у детей наличие жилища и производят его учет согласно законодательству в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В случаях выявления у детей жилища органы составляют:

акт технического, санитарного состояния жилища с указанием зарегистрированных лиц, а также лиц, фактически проживающих в обследуемом жилище;

опись находящегося в нем имущества с указанием отличительных признаков каждого.

Опись и акт составляются в двух экземплярах:

один экземпляр находится в органе, на территории которого расположено соответствующее жилище;

второй экземпляр находится у законных представителей.

Предусматривается, что в течение месяца с момента, когда стало известно о необходимости устройства детей под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в организации образования, медицинские и другие организации, устанавливается опека над жилищем детей.

Вместе с тем законные представители детей с согласия органов опеки могут сдавать в аренду жилище детей на основании типового договора.

Для получения согласия на сдачу внаем в орган опеки законными представителями представляются следующие документы:

заявление на получение разрешения сдачи внаем жилища детей, которое оформляется в произвольной форме;

справка-согласие несовершеннолетнего ребенка, имеющего право собственности на жилище или право пользования жилищем, достигшего 10-летнего возраста;

копии документов: удостоверяющих личность законного представителя и детей; об устройстве детей под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, или в организации образования, медицинские и другие организации;

копии правоустанавливающих документов на жилище.

Выдача согласия органами на сдачу внаем жилища детей осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов.

При этом деньги, полученные по договору найма (аренды) жилища, подлежат зачислению на банковский счет детей.

Согласно правилам, законные представители детей не реже одного раза в шесть месяцев представляют в органы по месту учета жилища отчет в произвольной форме по управлению жилищем подопечного, содержащий сведения о состоянии жилища, действиях, осуществляемых в отношении данного жилища.

В случае ненадлежащего исполнения законными представителями детей обязанностей по сохранности жилища орган опеки отстраняет их от исполнения этих обязанностей в соответствии с Кодексом "О браке (супружестве) и семье".

Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года.