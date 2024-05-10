Как организуют наставничество над детьми-сиротами: утверждены правила

Министр просвещения приказом от 30 апреля 2024 года утвердил Правила организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено, что наставничество над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей (наставничество), – деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста (Организация).

Над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях, достигшими десятилетнего возраста, закрепляется наставник, осуществляющий наставничество на безвозмездной основе.

Наставником может быть совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве.

Кто не может стать наставником:

лица, не имеющие гражданства РК и не достигшие совершеннолетия; лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лица, у которых супруг (супруга) признан (признана) судом недееспособным или ограниченно дееспособным; лица, лишенные судом родительских прав или ограничены судом в родительских правах; лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них законом РК обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения); лица, не имеющие постоянного места жительства; лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации; лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставниками; лица, которые на момент установления наставничества не имеют дохода, обеспечивающего им прожиточный минимум, установленный законодательством РК; лица, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах; лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 УПК РК) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Если лицо, назначаемое наставником, состоит в браке (супружестве) либо совместно проживает с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 4) - 6), 10), 12) и 13) части первой настоящего пункта.

Гражданин, решивший стать наставником, должен представить в органы опеки документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

согласие супруга (супруги), в случае, если состоит в браке;

справки о состоянии здоровья лица, желающего стать наставником и его супруга (супруги), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может стать наставником, утвержденным приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 28 августа 2015 года № 692 "Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат", а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах в соответствии с формой, утвержденной приказом министра здравоохранения РК от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения";

справку о наличии либо отсутствии судимости, а также на супруга (супругу), если состоит в браке;

справку, подтверждающую доход, обеспечивающую прожиточный минимум, установленный законодательством РК.

По итогам проверки документов Орган проводит собеседование с лицом, изъявившим желание стать наставником, и по результатам положительного прохождения собеседования в течение 3 (трех) рабочих дней проводит обследование жилищно-бытовых условий лица, изъявившего желание стать наставником, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий и выносит заключение о возможности (невозможности) стать наставником.

Подбор пары "наставник-ребенок" осуществляют Организация и Орган.

Организация знакомит наставника с историей жизни ребенка, особенностями его физического и психического развития, поведения, способностями, чертами характера.

Наставника назначают с учетом мнения и согласия ребенка, а также с согласия Организации и Органа. За одним наставником закрепляется один ребенок.

Наставничество осуществляется наставником в соответствии с договором о наставничестве. Договор заключается между Органом, Организацией и наставником.

Договор о наставничестве составляется на каждого ребенка индивидуально.

В случае окончания срока действия договора возможна его дальнейшая пролонгация или заключение нового договора о наставничестве над другим ребенком.

В одностороннем порядке договор расторгается при достижении ребенком совершеннолетия, при этом Орган не менее чем за 30 календарных дней до совершеннолетия ребенка выдает наставнику и Организации уведомление о расторжении договора. В течение этого срока наставник, продолжает встречи с ребенком и готовит его к завершению общения.

Договора о наставничестве расторгается досрочно:

по инициативе Органа, Организации при несоблюдении или нарушении требований, предусмотренных настоящими Правилами;

по инициативе наставника при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между ребенком);

по инициативе воспитанника Организации при отказе от осуществления наставничества по отношению к нему;

в случае смерти ребенка или наставника;

при возвращении ребенка родителям, передачи родственникам под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в приемную семью или усыновлении ребенка.

Наставник посещает ребенка по месту его проживания в Организации, а также с согласия ребенка и руководителя Организации общается с ребенком вне места его проживания.

Наставник несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка, его заболевании, получении им травмы, помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставлении его в органы внутренних дел наставник незамедлительно информирует Орган и Организацию.

Наставник не вправе:

вывозить ребенка за пределы населенного пункта и территории РК;

оставлять ребенка под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц) при общении с ребенком вне места его проживания, кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел;

совершать действия (бездействия), побуждающие ребенка нарушать распорядок дня/правила пребывания в организации образования;

склонять ребенка к каким бы то ни было религиозным, политическим, идеологическим направлениям/движениям, оказывать влияние на его сексуальную ориентацию, демонстрировать ребенку свои предпочтения, определенные в настоящем пункте, вовлекать его в противоправную деятельность;

нарушать условия договора о наставничестве.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.