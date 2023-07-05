Военные оркестры из Казахстана и семи стран выступят в Астане

К 25-летию столицы Казахстана в городе пройдет Первый фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені", в котором примут участие коллективы из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 5 июля начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК Тлеухан Басхожаев отметил, что фестиваль военных оркестров послужит продвижению идей мира, сотрудничества и добрососедства.

"Неслучайно местом проведения фестиваля выбрана именно Астана. Он приурочен к 25-летию столицы Казахстана. Этот праздник имеет важное общественно-политическое значение и является поистине общенародным для каждого казахстанца". Тлеухан Басхожаев

Фото: пресс-служба МО РК

По информации организаторов, Казахстан на международном фестивале будут представлять Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

"В фестивале примут участие лучшие музыкальные коллективы Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. Мы предусмотрели все условия, чтобы участники могли в полной мере продемонстрировать свое мастерство". Тлеухан Басхожаев

Как отметил заместитель руководителя аппарата Министерства обороны РК Толеген Болежанов, иностранные военные оркестры будут исполнять на фестивале произведения казахстанских композиторов.

"Всем коллективам, которые заявили о своем участии, мы отправили нотные записи произведений для оркестра, написанных казахстанским композиторами. Все коллективы будут исполнять по два произведения казахстанских авторов". Толеген Болежанов

В рамках фестиваля выступления военных оркестров будут проходить с 6 по 8 июля. Стартует большой музыкальный праздник 6 июля в летнем амфитеатре на берегу Ишима в 19.30. Открывает фестиваль Band Marathon с 20-минутными выступлениями всех команд-участниц.

"Исполнителей такого масштаба можно увидеть не каждый день, поэтому нет сомнений в том, что этот музыкальный форум станет яркой страницей в культурной жизни нашей страны и столицы. Музыкальные фестивали мира – это глобальные массовые мероприятия, которые привлекают сотни тысяч фанатов и любителей живых концертов по всей планете". Толеген Болежанов

Фото: пресс-служба МО РК

На следующий день в 20.00 выступления музыкальных коллективов можно будет увидеть у монумента "Байтерек", на площадке перед ТРЦ "Хан Шатыр" и в Центральном парке. Завершатся мероприятия 8 июля гала-концертом в ледовом дворце "Барыс Арена", который начнется в 12.00.

Участники фестиваля и зрители в эти дни смогут лучше узнать музыкальные традиции Казахстана и познакомиться с исполнительской культурой других стран.