Военные оркестры из Казахстана и семи стран выступят в Астане
На брифинге в СЦК 5 июля начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК Тлеухан Басхожаев отметил, что фестиваль военных оркестров послужит продвижению идей мира, сотрудничества и добрососедства.
"Неслучайно местом проведения фестиваля выбрана именно Астана. Он приурочен к 25-летию столицы Казахстана. Этот праздник имеет важное общественно-политическое значение и является поистине общенародным для каждого казахстанца".Тлеухан Басхожаев
Фото: пресс-служба МО РК
По информации организаторов, Казахстан на международном фестивале будут представлять Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.
"В фестивале примут участие лучшие музыкальные коллективы Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. Мы предусмотрели все условия, чтобы участники могли в полной мере продемонстрировать свое мастерство".Тлеухан Басхожаев
Как отметил заместитель руководителя аппарата Министерства обороны РК Толеген Болежанов, иностранные военные оркестры будут исполнять на фестивале произведения казахстанских композиторов.
"Всем коллективам, которые заявили о своем участии, мы отправили нотные записи произведений для оркестра, написанных казахстанским композиторами. Все коллективы будут исполнять по два произведения казахстанских авторов".Толеген Болежанов
В рамках фестиваля выступления военных оркестров будут проходить с 6 по 8 июля. Стартует большой музыкальный праздник 6 июля в летнем амфитеатре на берегу Ишима в 19.30. Открывает фестиваль Band Marathon с 20-минутными выступлениями всех команд-участниц.
"Исполнителей такого масштаба можно увидеть не каждый день, поэтому нет сомнений в том, что этот музыкальный форум станет яркой страницей в культурной жизни нашей страны и столицы. Музыкальные фестивали мира – это глобальные массовые мероприятия, которые привлекают сотни тысяч фанатов и любителей живых концертов по всей планете".Толеген Болежанов
Фото: пресс-служба МО РК
На следующий день в 20.00 выступления музыкальных коллективов можно будет увидеть у монумента "Байтерек", на площадке перед ТРЦ "Хан Шатыр" и в Центральном парке. Завершатся мероприятия 8 июля гала-концертом в ледовом дворце "Барыс Арена", который начнется в 12.00.
Участники фестиваля и зрители в эти дни смогут лучше узнать музыкальные традиции Казахстана и познакомиться с исполнительской культурой других стран.