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Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 6 июля

Автомобильные пункты пропуска на казахстанской-китайской границе 6 июля работать не будут Фото: gov.kz
В связи с празднованием в Казахстане Дня столицы 6 июля 2023 года пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работать не будут. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
"Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня столицы Республики Казахстан 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу в КГД попросили заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.


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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан Китай
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