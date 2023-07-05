Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 6 июля
Фото: gov.kz
В связи с празднованием в Казахстане Дня столицы 6 июля 2023 года пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работать не будут. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
"Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня столицы Республики Казахстан 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.
Вместе с тем железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу в КГД попросили заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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