Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 6 июля

Фото: gov.kz

В связи с празднованием в Казахстане Дня столицы 6 июля 2023 года пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работать не будут. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

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