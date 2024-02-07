Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать три дня

"В связи с празднованием Весны в Китайской народной республике с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет",- говорится в сообщении.