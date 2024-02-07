Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать три дня
Фото: gov.kz
С 9 по 11 февраля 2024 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем.Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
"В связи с празднованием Весны в Китайской народной республике с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет",- говорится в сообщении.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Комитет госдоходов просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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