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Законодательство РК

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать три дня

Автомобильные пункты на границе к Китаем не будут работать три дня Фото: gov.kz
С 9 по 11 февраля 2024 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем.Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"В связи с празднованием Весны в Китайской народной республике с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет",- говорится в сообщении.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Комитет госдоходов просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.


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