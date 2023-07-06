Топ-5 самых популярных видеоигр для твоего смартфона

Начались длинные выходные, а значит, появилось время закончить игры на смартфоне, оставленные «на потом». Самые популярные игры, которые поддерживает платформа Android, в подборке Zakon.kz.

Фото: angrybirds.com

Angry Birds

Игры серии Angry Birds известны каждому владельцу смартфона, начиная с 2009 года, когда была выпущена самая первая ее часть. Из внутриигровых роликов можно узнать, что зеленые свиньи крадут яйца у птиц с целью приготовления яичницы для завтрака короля. Разгневанные птицы решают им отомстить и вернуть свои яйца. В процессе игры свиньи скрываются в строениях, состоящих из блоков различных материалов — дерева, льда, камня, снега, облаков и песка. Также, для разнообразия, разработчики добавили в игру динамитные коробки, как бы защищающие свиней, но впоследствии используемые птицами для разрушения. Запуская птиц из рогатки, нужно уничтожить всех свиней на уровне. Уровень считается пройденным, если были уничтожены все противники. В оригинальной игре юзер использует рогатку для запуска птиц в свиней, размещенных на поверхности или внутри различных структур, с намерением уничтожить всех свиней на игровом поле. Когда игрок проходит текущий уровень, ему открываются новый этап и новые птицы, также компания Rovio Mobile поддержала Angry Birds многочисленными бесплатными обновлениями и дополнениями.

Фото: https://playrix.com/

Homescapes

Игра, в которой сочетаются элементы головоломки "три-в-ряд", интересный сюжет и мини-игра по украшению дома и прилегающих участков. Вам предстоит вернуть к жизни фамильный особняк и найти свою любовь. В некоторых испытаниях Homescapes может показаться сложной, но тем не менее в игре нет уровней, которые нельзя пройти без доната.

Фото: PixaHive

Clash of Сlans

Clash of Clans — стратегия в реальном времени, в которой игроку необходимо тщательно планировать и рассчитывать каждое действие, поскольку игроку придется не только оборонять свою деревню от нападений других пользователей, но и атаковать их самому. Кроме прохождения одиночной кампании, можно участвовать в турнирах. Для того, чтобы занять в них достойное место, нужно активно сражаться с другими игроками. Но даже если воевать ни с кем не хочется, ни один пользователь не застрахован от атаки на свою деревню, если нет щита или защиты. В Clash of Clans любому придется участвовать в сражениях ради трофеев и ресурсов. Сюжетная линия основывается на прохождении одиночной кампании, в которой игрок будет сражаться с деревнями гоблинов, завоевывая и разрушая их крепости. В остальном игрок может действовать совершенно свободно. И это тоже одна из причин успеха игры.

Фото: rockstargames.com

Grand Theft Auto

Признанная классика приключенческого жанра, идеально портированная на смартфоны Android – с отличной производительностью и комфортным управлением. Действие большинства игр серии Grand Theft Auto происходит на территории Соединенных Штатов, в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити, прообразами которых послужили соответственно Нью-Йорк и Майами, и вымышленный штат Сан-Андреас, прообразом которого стали Калифорния и Невада. Игры серии предлагают игроку обширные открытые миры, где игрок может как продвигаться по сюжету, выполняя цепочки связанных друг с другом миссий, так и самостоятельно находить интересные места и задания. Геймплей игр включает в себя симуляцию управления автомобилем и элементы шутера, а также ролевых игр и стелса.

Фото: pixabay

Minecraft

О "Майнкрафте" не слышал, наверное, лишь тот, кто последние десять лет провел на необитаемом острове. Культовая песочница входит в десятку самых популярных видеоигр в истории и отлично развлечет вас в забавном кубическом мире, где вы сможете делать все, что захотите, – от изучения мира и строительства до сражений с мобами и даже программирования.