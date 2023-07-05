Назначен глава Комитета среднего образования Минпросвещения

5 июля 2023 года Каныбек Жумашев назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

"Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Каныбек Жумашев родился 10 октября 1970 года.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность "преподаватель химии"; в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова, специальность "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1992 году с инженера в ОАО "Каражанбасмунай". С 2005 по 2006 год занимал должность советника акима Мангистауской области.

В 2019-2020 годах был заместителем акима Мангистауской области.

С декабря 2022 года являлся руководителем Департамента обеспечения качества образования Атырауской области.

