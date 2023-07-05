Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назначен глава Комитета среднего образования Минпросвещения

Назначен глава Комитета среднего образования Минпросвещения Фото: primeminister.kz
5 июля 2023 года Каныбек Жумашев назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

"Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Каныбек Жумашев родился 10 октября 1970 года.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность "преподаватель химии"; в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова, специальность "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1992 году с инженера в ОАО "Каражанбасмунай". С 2005 по 2006 год занимал должность советника акима Мангистауской области.

В 2019-2020 годах был заместителем акима Мангистауской области.

С декабря 2022 года являлся руководителем Департамента обеспечения качества образования Атырауской области.

Читайте также

Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

Жомарт Алиев назначен главой Комитета экологического регулирования и контроля

Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления