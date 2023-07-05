Назначен глава Комитета среднего образования Минпросвещения
"Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.
Каныбек Жумашев родился 10 октября 1970 года.
В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность "преподаватель химии"; в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова, специальность "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1992 году с инженера в ОАО "Каражанбасмунай". С 2005 по 2006 год занимал должность советника акима Мангистауской области.
В 2019-2020 годах был заместителем акима Мангистауской области.
С декабря 2022 года являлся руководителем Департамента обеспечения качества образования Атырауской области.