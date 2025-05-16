Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения

Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на брифинге в СЦК рассказал, будут ли проводиться торжественные мероприятия для выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныбек Жумашев сообщил, что в школах страны учатся около 4 млн детей.

"В этом году окончат 9 классов более 364 тыс. детей и более 17 тыс. детей – 11 классов. Учебный год традиционно продлится 34 недели и окончится 25 мая. Учитывая, что в школах введена пятидневка, для 1 и 10 классов проведут классный час в едином формате 23 мая. Торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут по решению администраций школ 23 либо 24 мая в стенах школ. Формат и состав мероприятий формируют сами учебные организации. Церемонию вручения аттестатов выпускникам школ планируется провести в период с 18 по 20 июня", – сказал он.

Также стали известны даты госэкзаменов для 9 и 11 классов.

Так, для учащихся 9 классов итоговые госэкзамены пройдут с 29 мая по 10 июня, а для 11 классов – с 30 мая по 16 июня.

Ранее в Минпросвещения объяснили, почему последний звонок в школах прозвенит не 25 мая 2025 года.