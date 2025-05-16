#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Общество

Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:01 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на брифинге в СЦК рассказал, будут ли проводиться торжественные мероприятия для выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныбек Жумашев сообщил, что в школах страны учатся около 4 млн детей.

"В этом году окончат 9 классов более 364 тыс. детей и более 17 тыс. детей – 11 классов. Учебный год традиционно продлится 34 недели и окончится 25 мая. Учитывая, что в школах введена пятидневка, для 1 и 10 классов проведут классный час в едином формате 23 мая. Торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут по решению администраций школ 23 либо 24 мая в стенах школ. Формат и состав мероприятий формируют сами учебные организации. Церемонию вручения аттестатов выпускникам школ планируется провести в период с 18 по 20 июня", – сказал он.

Также стали известны даты госэкзаменов для 9 и 11 классов.

Так, для учащихся 9 классов итоговые госэкзамены пройдут с 29 мая по 10 июня, а для 11 классов – с 30 мая по 16 июня.

Ранее в Минпросвещения объяснили, почему последний звонок в школах прозвенит не 25 мая 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Обвиняемый Шынгыс Белгожаев о нападении на Шерзата Полата: Перепутал с тем, кто стрелял
Общество
15:02, Сегодня
Обвиняемый Шынгыс Белгожаев о нападении на Шерзата Полата: Перепутал с тем, кто стрелял
Четыре преступления и слово "Хутор": подсудимый увильнул от вопросов адвоката по делу Шерзата Полата
Общество
14:24, Сегодня
Четыре преступления и слово "Хутор": подсудимый увильнул от вопросов адвоката по делу Шерзата Полата
"Вырвал ружье и несколько раз ударил им": как подсудимый напал на Шерзата Полата и его дядю
Общество
12:44, Сегодня
"Вырвал ружье и несколько раз ударил им": как подсудимый напал на Шерзата Полата и его дядю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: