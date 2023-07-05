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Для тушения пожара в ВКО вертолеты совершили 120 вылетов

Для тушения пожара в ВКО вертолеты совершили 120 вылетов Фото: gov.kz
В Восточном Казахстане продолжается тушение природного пожара, вертолеты совершили 120 вылетов, чтобы сбросить воду, сообщает Zakon.kz.

На территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района продолжается тушение горящей сухой травы и кустарника в горной, скалистой труднодоступной местности, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Тушение осложняют непроходимые места, заросшие горные тропы, обрывы, скальная местность.

"В этой ситуации незаменимую помощь в тушении оказывают вертолеты. Вертолетом МИ-2 Казавиалесоохраны проводится аэровизуальный облет места пожара. В настоящее время открытого горения не наблюдается, имеются отдельные дымоточки". Пресс-служба ДЧС ВКО

Вертолеты МИ-8 "Казавиаспас", МИ-171 Министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО совершают тушение с воздуха с помощью водосливных устройств, всего совершено 120 вылетов, чтобы сбросить воду.


Задействовано более 250 человек, 35 единиц техники от лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 5 вертолетов АО "Казавиаспас", авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

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Константин Вноровский
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
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