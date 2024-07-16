К тушению пожара в Алматы подключили вертолет

В Алматы на тушение пожара бутиков на барахолке задействовали вертолет "Казавиаспаса" МЧС РК с водосливным устройством, сообщает Zakon.kz.

"На данный момент выполнено шесть сбросов воды. Пожар локализован на предварительной площади 1600 кв. м", – сообщили в МЧС.









Начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев рассказал:





Ранее сообщалось, что открытым пламенем горит несколько торговых бутиков – контейнеров, установленных в два уровня в Алатауском районе, по адресу: Северное кольцо, 78/1.

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Тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения.



