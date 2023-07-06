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Диетолог рассказала, как цвет овощей и фруктов влияет на мозг и сердце

Диетолог рассказала, какой цвет овощей и фруктов наиболее полезен для мозга и сердца Фото: pxhere
Специалист объяснила, какого цвета продукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых патологий, диабета, болезни Альцгеймера и рака, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Софи Тротман в интервью изданию The Sun рассказала, что в рацион следует включать разнообразные разноцветные фрукты, овощи и другие растительные продукты.

По ее словам, черника, баклажан и красная капуста, обладают большой ценностью для здоровья благодаря огромному ряду незаменимых веществ. Синие и фиолетовые продукты полезны для ЖКТ и предотвращения диабета второго типа, так как содержат клетчатку. А вот антоцианы в их составе имеют противовоспалительный и противораковый эффект, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Далее идет ликопин. Он ответственный за красный цвет томатов, арбузов, клубники и других красных фруктов, и ягод.

"Ликопин - это мощный антиоксидант, который помогает защититься от некоторых видов рака, особенно от рака предстательной железы. Также он полезен для сердечно-сосудистой системы". Врач-диетолог Софи Тротман

Природный антиоксидант ресвератрол может помочь защитить от сердечных заболеваний, укрепить здоровье мозга и обладает омолаживающими свойствами. Он содержится в красном винограде, ягодах и темном шоколаде.

Также она отметила, что для сердца и мозга очень полезны гранат, инжир и виноград.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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