Город мира: духовные достопримечательности Астаны

В 25-й раз казахстанцы отмечают День столицы. За это время город стал местом притяжения для туристов со всех уголков страны и из других государств. Но вместе с тем Астана представляет собой еще и духовный центр Казахстана, где построены уникальные храмы разных конфессий.

Став столицей, за последние несколько десятилетий Астана кардинально изменила свой облик. За современную архитектуру ее прозвали "Городом будущего". Но есть у столицы еще один титул — "город мира", который она получила в 1999 году от организации ЮНЕСКО. Город интересен своей религиозной архитектурой.

Величественные мечети столицы

В Астане можно посетить 15 мечетей. Каждая из них по-своему уникальна. Мы расскажем о главных.





Фото: ДУМК

Центральная мечеть Астаны, расположенная между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел, входит в число 10 крупнейших мечетей мира по вместимости. После открытия она стала одним из самых посещаемых мест горожанами и гостями столицы. Это главная и самая большая мечеть Казахстана, ее площадь составляет 68 062 квадратных метра. Высота большого купола – 83,2 метра, диаметр — 62 метра. Общая вместимость мечети составляет 235 тысяч человек, включая открытую площадку здания. Мечеть имеет четыре минарета высотой по 130 метров каждый.

Башня мечети состоит из пяти частей. Она представляет пять столпов ислама (вера, молитва, пост, закят и паломничество). Башня левого крыла называется "Туристическая". Посетители могут на нее подняться по лифту и оттуда полюбоваться видами столицы.

Под мечетью построен специальный туннель. Городские автобусы доставляют пассажиров от подземной станции до мечети. Это сокращает путь посетителей к мечети и считается безопасным в случае непогоды.

Фото: ДУМК

До того, как построили эту мечеть, соборной мечетью Астаны, являющейся крупнейшей мечетью Центральной Азии, была мечеть "Хазрет Султан" на проспекте Тауелсиздик. Она и сейчас остается одной из главных достопримечательностей Астаны.

Эта крупнейшая мечеть Центральной Азии была открыта в июле 2012 года. Площадь территории составляет 11 га, она способна вместить до 10 тысяч человек.

Название "Хазрет Султан" переводится как "Святейший Султан". Мечеть была названа в честь одного из суфийских шейхов – Ходжи Ахмеда Яссауи (XII век), который был поэтом, философом и мусульманским святым, известным на территории всей Центральной Азии.

Святыни православия

В Астане действуют церкви всех христианских направлений, включая православные, католические и протестантские.

Фото: АПН

На правом берегу столицы расположен самый большой православный храм страны и Центральной Азии — Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Комплекс был возведен в 2009 году. Его общая площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров. Храм может вместить до 4 тысяч человек и является самым большим в Казахстане и в Центральной Азии. Высота здания составляет 68 м. Во дворе имеется колокольня высотой 75 метров с набором колоколов общим весом 20 тонн.

Фото: АПН

В соборе хранятся четыре уникальные святыни: частица мощей святого апостола Андрея Первозванного, частицы мощей святых угодников Божиих из Киево-Печерской лавры, икона с частицей мощей святого Александра Свирского, икона преподобной Марии Египетской, икона Богородицы "Казанская". Недавно там появилась новая, уникальная икона — Собор новомучеников и исповедников казахстанских. Внутри храм расписан художниками из российского поселка Палеха, славящегося своими иконописцами.

На базе собора расположены Синод Православной Церкви Казахстана и Духовно-культурный центр имени Кирилла и Мефодия. В нем находятся гостиница для паломников, воскресная школа, действуют Астанайское православное молодежное движение, благотворительные проекты.

Фото: АПН

Одним из культовых храмов Астаны является Константино-Еленинский собор, также известный как Собор во имя святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены. Самый старый из действующих православных храмов казахстанской столицы, представляющий высокую архитектурно-историческую ценность, можно найти в одном из тихих и уютных жилых дворов по адресу: проспект Республики, 12Б.

Церковь построена в период с 1854 по 1856 год. Собор имеет типичную для церквей XIX века форму правильного креста. Храм увенчан пятью небольшими куполами и практически лишен архитектурных излишеств.

При храме действуют: воскресная школа для детей, вечерние духовно-образовательные курсы для взрослых; женский монастырь со своим храмом в честь святого князя Александра Невского, а также библиотека.

Одна из главных святынь храма и всего города — икона Пресвятой Богородицы "Астанайская-Почаевская" — старинная икона, находящаяся здесь еще с дореволюционных времен. А также лик праведного Симеона Верхотурского и ковчежец с частицами мощей святого.

Фото: catholic kazakhstan.org

Фото: catholic kazakhstan.org

Католический центр Казахстана

Для католиков республики главным храмом является Римско-Католический собор Матери Божией Неустанной помощи, который расположен в центре города по адресу: Жумабека Ташенова, 26.

Он существует с 1999 года. При этом первые богослужения в нем прошли в апреле 1998 года, когда храм еще строился. Осенью 2001 года храм посетил папа Иоанн Павел II.

Фото: catholic kazakhstan.org

Свиток Торы в Великой степи

Еврейская община Казахстана имеет богатую двухвековую историю. Сегодня последователи иудаизма в Астане собираются по адресу: Александра Пушкина, 8.

Синагога "Бейт Рахель-Хабад Любавич" была открыта в сентябре 2004 года после двух с половиной лет строительных работ. Ее площадь составляет 5600 квадратных метров, а высота — 25 метров (включая макушку звезды Давида на крыше).

Открытие "Бейт Рахель" было ознаменовано уникальным событием. Первый раз в истории города в синагогу был внесен свиток Торы, специально подписанный в Израиле.

Автор: Наталья Бойко