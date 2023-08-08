Топ-10 достопримечательностей Алматы
Медеу
Ледовый каток "Медеу", одна из главных достопримечательностей Алматы. Самый высокогорный спортивный комплекс в мире расположен на высоте 1691,2 метра, в Алматы. Он был построен в 1972 году. Чистая ледниковая вода, мягкий климат в ущелье, слабый ветер – все это обеспечило высокогорному катку широкую популярность.
Каток "Медеу" – это массовое катание и спортивные соревнования не только в зимний сезон, но и спортивно – развлекательный и оздоровительный центр - летом.
Фото: primeminister.kz
Гора Кок-Тобе
С горы, которая высотой 1130 метров, открывается живописный вид на город.
На склоне горы построена одноименная телевизионная вышка. По своим показателям сейсмоустойчивости она одна из самых надежных в мире. Высота – 371,5 метров. На отметках в 146 и 252 метров организованы смотровые площадки. Есть три подземных этажа, которые среди прочего могут служить бомбоубежищем.
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
Этот парк еще одно место, которое должен посетить турист летом. Зеленая прогулочная зона существовала на этом месте с 70-х годов XIX века. После Великой Отечественной войны она постоянно благоустраивалась и несколько раз реконструировалась. В начале 80-х годов Вознесенский собор, здание Музея народных инструментов и Мемориал Славы, находящиеся на его территории, внесли в список объектов культурного наследия. В парке установлен памятник Ивану Панфилову и воинам-казахстанцам, погибшим в афганскую войну.
Фото: Zakon.kz
Алматинский ботанический сад
Главному ботаническому саду страны в этом году исполнился 91 год и это еще один повод для того, что бы посетить туристу эту достопримечательность Алматы.
Основная миссия сотрудников ботсада и Института ботаники и фитоинтродукции связана с природоохранной деятельностью, сохранением биоразнообразия флоры не только в Казахстане, но и на всей планете. Коллекционные фонды живых растений насчитывают более 2,5 тыс. таксонов, гербарный фонд Казахстана — около 260 тыс. высших образцов растений, где только грибов около 50 тыс. видов.
Фото: Zakon.kz
Большое Алматинское озеро
Большое Алматинское озеро – живописный водоем, расположенный в отрогах Заилийского Алатау, в 15 км южнее города Алматы. Это главная достопримечательность Алматы летом. Причиной образования озера стало крупное землетрясение, которое вызвало обрушение горных склонов и появление насыпной плотины в русле реки.
Фото: Zakon.kz
Вопреки своему названию БАО имеет сравнительно небольшую площадь – 420 кв. метров. Глубина водоема летом – до 45 метров, в холодные месяцы может падать до 15 метров.
На берегах БАО довольно прохладно вне зависимости от сезона. Поэтому при планировании экскурсии возьмите с собой теплую одежду и пусть алматинская жара не вводит вас в заблуждение.
Театр оперы и балета им. Абая
Казахский государственный театр оперы и балета им. Абая относится к числу главных театральных сцен Алматы. Репертуар театра включает оперные постановки, классические спектакли, театральные представления, выступления балетных групп и музыкальные концерты.
Театр был основан в 1934 году и уже через 5 лет удостоился статуса академического. Интерес театр представляет не только как культурный, но и архитектурный объект.
Фото: Zakon.kz
Театр славится блистательным актерским составом, музыкантами, дирижерами и режиссерами. . Зрительный зал вмещает в себя 789 мест. В год проходит около 200 балетных и оперных спектаклей, которые посещают более 70 000 зрителей.
Парк имени Первого Президента Республики Казахстан
Парк имени Первого Президента Республики Казахстан расположен на пересечении улицы Навои и проспекта аль-Фараби в Бостандыкском районе. Тут явно есть, что посмотреть туристу.
Парк основан на одном из участков, где когда-то располагались земли бывших яблоневых садов апорта.
Фото: Zakon.kz
В первую очередь на территории парка были разбиты основные элементы: аллеи, бульвары и дендрологические участки. По периметру парка были высажены тополя, внутри парка вязы, дубы, боярышники и каштаны. На главном входе в парк была построена входная группа с пропилеями, а сразу за входной группой был построен фонтан.
Казахский государственный цирк
Казахский государственный цирк – это не просто красивое и современное здание, известное каждому жителю нашей страны. Коллектив Алматинского цирка был впервые сформирован в 1970 году, его участниками тогда стали молодые талантливые цирковые артисты, только что закончившие Московское эстрадно-цирковое училище, Саратовскою и Алматинскую эстрадно-цирковые студии. Первое свое представление коллектив дал 24 июня 1970 года в Самаре, и именно этот день принято считать днем рождения Алматинского цирка, а также и всего казахского цирка в целом: ведь именно эта цирковая труппа была в республике первой.
Фото: Zakon.kz
Зал цирка Алматы может вместить 2160 человек. Здание оборудовано так, чтобы и зрителям, и артистам было удобно. Для посетителей имеются буфеты, гардероб, а для артистов предусмотрены гримерные, столовая, специальные помещения для животных, репетиционные, тренировочные залы и многое другое.
Парк культуры и отдыха им. Горького
Центральный парк культуры и отдыха расположен в Медеуском районе Алматы. Общая площадь парка составляет 42 га. Основан он в 1856 году ученым Криштопенко, раньше назывался "Казенный сад" и считался местом отдыха офицеров Верненского гарнизона. Свое настоящее имя Горького, парк, получил в 1935 году, а в 1940 году здесь был установлен памятник Максиму Горькому.
Фото: Zakon.kz
Флора парка представлена такими деревьями, как дуб, карагач, клен, осина, сосна, ель, береза. Оборудованы искусственные водоемы, велотрек, предприятия общепита. На берегах его водоема сооружены базы отдыха, построены аттракционы, летний и зимний аквапарки, станции проката лодок, спортивные площадки, кафе, динопарк.
Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк
Алматинский зоопарк был создан в 1937 г. в предгорье Кок-Тобе. На его огромной площади животные и птицы живут в вольерах, клетках и специальных водоемах. Зоопарк делится на 7 сегментов: хищные млекопитающие, копытные, приматы, хищные птицы, экзотические птицы, экзотариум, аквариум. По подсчётам середины 2000-х в зоопарке Алматы обитает около 500 видов животных, многие из которых занесены в Красные книги.
Фото: Zakon.kz
Зоопарк имеет огромное значение для страны и владеет великолепными коллекциями животных. Его популяция хищных птиц считается одной из самых богатых в мире: много лет назад хищные пернатые из Алматинского зоопарка были переданы во множество мировых зоопарков.
Фото: Zakon.kz
Особенно гордится зоопарк своей огромной популяцией хищных зверей семейства кошачьих, среди которых львы, персидские и дальневосточные леопарды, черные пантеры, ягуары, пумы, сервалы, рыси.