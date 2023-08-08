Топ-10 достопримечательностей Алматы

Алматы всегда был важным культурным и туристическом центром страны. Город ежегодно посещают тысячи туристов из ближнего и дальнего зарубежья, а так же казахстанцы из других областей. Редакция Zakon.kz подобрала 10 самых красивых мест города, которые должен посетить каждый путешественник.

Медеу

Ледовый каток "Медеу", одна из главных достопримечательностей Алматы. Самый высокогорный спортивный комплекс в мире расположен на высоте 1691,2 метра, в Алматы. Он был построен в 1972 году. Чистая ледниковая вода, мягкий климат в ущелье, слабый ветер – все это обеспечило высокогорному катку широкую популярность.

Каток "Медеу" – это массовое катание и спортивные соревнования не только в зимний сезон, но и спортивно – развлекательный и оздоровительный центр - летом.

Фото: primeminister.kz

Гора Кок-Тобе

С горы, которая высотой 1130 метров, открывается живописный вид на город.

На склоне горы построена одноименная телевизионная вышка. По своим показателям сейсмоустойчивости она одна из самых надежных в мире. Высота – 371,5 метров. На отметках в 146 и 252 метров организованы смотровые площадки. Есть три подземных этажа, которые среди прочего могут служить бомбоубежищем.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

Этот парк еще одно место, которое должен посетить турист летом. Зеленая прогулочная зона существовала на этом месте с 70-х годов XIX века. После Великой Отечественной войны она постоянно благоустраивалась и несколько раз реконструировалась. В начале 80-х годов Вознесенский собор, здание Музея народных инструментов и Мемориал Славы, находящиеся на его территории, внесли в список объектов культурного наследия. В парке установлен памятник Ивану Панфилову и воинам-казахстанцам, погибшим в афганскую войну.

Фото: Zakon.kz

Алматинский ботанический сад

Главному ботаническому саду страны в этом году исполнился 91 год и это еще один повод для того, что бы посетить туристу эту достопримечательность Алматы.

Основная миссия сотрудников ботсада и Института ботаники и фитоинтродукции связана с природоохранной деятельностью, сохранением биоразнообразия флоры не только в Казахстане, но и на всей планете. Коллекционные фонды живых растений насчитывают более 2,5 тыс. таксонов, гербарный фонд Казахстана — около 260 тыс. высших образцов растений, где только грибов около 50 тыс. видов.

Фото: Zakon.kz

Большое Алматинское озеро

Большое Алматинское озеро – живописный водоем, расположенный в отрогах Заилийского Алатау, в 15 км южнее города Алматы. Это главная достопримечательность Алматы летом. Причиной образования озера стало крупное землетрясение, которое вызвало обрушение горных склонов и появление насыпной плотины в русле реки.

Фото: Zakon.kz

Вопреки своему названию БАО имеет сравнительно небольшую площадь – 420 кв. метров. Глубина водоема летом – до 45 метров, в холодные месяцы может падать до 15 метров.

На берегах БАО довольно прохладно вне зависимости от сезона. Поэтому при планировании экскурсии возьмите с собой теплую одежду и пусть алматинская жара не вводит вас в заблуждение.

Театр оперы и балета им. Абая

Казахский государственный театр оперы и балета им. Абая относится к числу главных театральных сцен Алматы. Репертуар театра включает оперные постановки, классические спектакли, театральные представления, выступления балетных групп и музыкальные концерты.

Театр был основан в 1934 году и уже через 5 лет удостоился статуса академического. Интерес театр представляет не только как культурный, но и архитектурный объект.

Фото: Zakon.kz

Театр славится блистательным актерским составом, музыкантами, дирижерами и режиссерами. . Зрительный зал вмещает в себя 789 мест. В год проходит около 200 балетных и оперных спектаклей, которые посещают более 70 000 зрителей.

Парк имени Первого Президента Республики Казахстан

Парк имени Первого Президента Республики Казахстан расположен на пересечении улицы Навои и проспекта аль-Фараби в Бостандыкском районе. Тут явно есть, что посмотреть туристу.

Парк основан на одном из участков, где когда-то располагались земли бывших яблоневых садов апорта.

Фото: Zakon.kz

В первую очередь на территории парка были разбиты основные элементы: аллеи, бульвары и дендрологические участки. По периметру парка были высажены тополя, внутри парка вязы, дубы, боярышники и каштаны. На главном входе в парк была построена входная группа с пропилеями, а сразу за входной группой был построен фонтан.

Казахский государственный цирк

Казахский государственный цирк – это не просто красивое и современное здание, известное каждому жителю нашей страны. Коллектив Алматинского цирка был впервые сформирован в 1970 году, его участниками тогда стали молодые талантливые цирковые артисты, только что закончившие Московское эстрадно-цирковое училище, Саратовскою и Алматинскую эстрадно-цирковые студии. Первое свое представление коллектив дал 24 июня 1970 года в Самаре, и именно этот день принято считать днем рождения Алматинского цирка, а также и всего казахского цирка в целом: ведь именно эта цирковая труппа была в республике первой.

Фото: Zakon.kz

Зал цирка Алматы может вместить 2160 человек. Здание оборудовано так, чтобы и зрителям, и артистам было удобно. Для посетителей имеются буфеты, гардероб, а для артистов предусмотрены гримерные, столовая, специальные помещения для животных, репетиционные, тренировочные залы и многое другое.

Парк культуры и отдыха им. Горького

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Медеуском районе Алматы. Общая площадь парка составляет 42 га. Основан он в 1856 году ученым Криштопенко, раньше назывался "Казенный сад" и считался местом отдыха офицеров Верненского гарнизона. Свое настоящее имя Горького, парк, получил в 1935 году, а в 1940 году здесь был установлен памятник Максиму Горькому.

Фото: Zakon.kz

Флора парка представлена такими деревьями, как дуб, карагач, клен, осина, сосна, ель, береза. Оборудованы искусственные водоемы, велотрек, предприятия общепита. На берегах его водоема сооружены базы отдыха, построены аттракционы, летний и зимний аквапарки, станции проката лодок, спортивные площадки, кафе, динопарк.

Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк

Алматинский зоопарк был создан в 1937 г. в предгорье Кок-Тобе. На его огромной площади животные и птицы живут в вольерах, клетках и специальных водоемах. Зоопарк делится на 7 сегментов: хищные млекопитающие, копытные, приматы, хищные птицы, экзотические птицы, экзотариум, аквариум. По подсчётам середины 2000-х в зоопарке Алматы обитает около 500 видов животных, многие из которых занесены в Красные книги.

Фото: Zakon.kz

Зоопарк имеет огромное значение для страны и владеет великолепными коллекциями животных. Его популяция хищных птиц считается одной из самых богатых в мире: много лет назад хищные пернатые из Алматинского зоопарка были переданы во множество мировых зоопарков.

Фото: Zakon.kz

Особенно гордится зоопарк своей огромной популяцией хищных зверей семейства кошачьих, среди которых львы, персидские и дальневосточные леопарды, черные пантеры, ягуары, пумы, сервалы, рыси.