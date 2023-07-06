Грандиозное шоу военных оркестров мира пройдет в Астане

В честь 25-летия столицы Министерство обороны совместно с городским акиматом организует I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені".

Три дня подряд, начиная с шестого июля, на различных площадках города выступят музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. В качестве наблюдателей приедет также делегация из Пакистана.

Казахстан представят Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

Фото: Минобороны РК

Пятого июля в 12 часов на площадке Службы центральных коммуникаций представители Министерства обороны подробно расскажут об особенностях и целях проводимого мероприятия.

Начало выступлениям положит Band Marathon. Он пройдет шестого июля в 19.30 на берегу реки Ишим в летнем амфитеатре.

Уникальным подарком для горожан станет Перфоманс шоу, которое состоится седьмого июля в 20 часов на различных площадках столицы. В Центральном парке выступят Президентский оркестр Казахстана и военные коллективы Индии, Узбекистана и Японии. У монумента "Байтерек" свои программы представят оркестры министерств обороны Казахстана, России и Турции. У торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр" – Азербайджана, Китая и Национальной гвардии Казахстана.

Завершатся мероприятия восьмого июля гала-концертом. Он пройдет в ледовом дворце "Барыс Арена". Начало в 12 часов. Зрители станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров, их совместными выступлениями и музыкальными сюрпризами.

В репертуаре азербайджанского оркестра Военного института имени Гейдара Алиева армейские марши и национальные мелодии с чарующими звуками зурны и балабана. До XIV века азербайджанское искусство было тесно связано с музыкальными традициями народов Ближнего Востока, и это не скроется от чуткого слуха ценителей восточной музыки.

Фото: Минобороны РК

Удивят красочной, самобытной формой и оригинальным исполнением композиций музыканты оркестра Военно-воздушных сил Индии, где звучание традиционных европейских инструментов подчеркнут индийский ситар и сарод.

Фото: Минобороны РК

В выступлении Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая, унаследовавшего богатый культурный опыт народа, слушатели смогут уловить как древние музыкальные традиции, так и современные тенденции оркестрового искусства.

Со строевыми, классическими и джазовыми мелодиями выступит 23 военный оркестр Западного военного округа Минобороны России. Манера исполнения российских музыкантов отличается виртуозностью, чистотой интонаций и деликатной нюансировкой.

Вглубь веков уходят музыкальные традиции Турции, которые прослеживаются в исполнительской культуре их Военного оркестра "Мехтеран". Турецкая военная музыка не похожа на бравурные марши европейских армий. Уловив эту суть, гениальный Вольфганг Амадей Моцарт написал торжественный, жизнерадостный и удивительно трогательный "Турецкий марш", который обязательно прозвучит в программе международного фестиваля.

Звучание узбекского карная всегда трогает душу казахов, свято хранящих память об отважных батырах, защищавших рубежи родины. И это говорит о близости музыкальных традиций дружественных народов. Поэтому в выступлении военного оркестра Узбекистана будут и ностальгические ноты по героическому времени, и торжествующие звуки победных маршей.

Барабаны тайко – традиционный инструмент, который делает японский военный оркестр узнаваемым. По древнему поверью, ими запугивали противника в бою, передавали команды и координировали боевые маневры. На фестивале оркестр Морских сил самообороны Японии "Токио бэнд" подарит астанчанам микс образцов старинной военной музыки и современных парадных маршей.

Организованный ко Дню столицы международный фестиваль военных оркестров демонстрирует стремление Казахстана к сотрудничеству и добрососедству. Язык музыки и искусства служит мощной объединяющей силой. И пусть сегодня она работает на мир и созидание.