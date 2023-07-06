В Павлодарской области в лесничестве разгорелся крупный пожар

Фото: pixabay

6 июля 2023 года в 18:56 в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертис орманы" (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) произошло загорание сухой травы и леса (сосна, молодняк), сообщает Zakon.kz.

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