В Павлодарской области в лесничестве разгорелся крупный пожар
Фото: pixabay
6 июля 2023 года в 18:56 в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертис орманы" (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) произошло загорание сухой травы и леса (сосна, молодняк), сообщает Zakon.kz.
Ориентировочная площадь пожара составила 10 га.
"В тушении пожара задействованы силы 31 человек и 12 единиц техники лесхоза и Департамента по ЧС". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Причина устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане продолжают бороться с лесным пожаром, который разгорелся 3 июля.
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