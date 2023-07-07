Два человека скончались после укуса клещей в Кызылординской области

Жители двух районов Кызылординской области пострадали от укусов клещей, и заразились Конго-крымской геморрагической лихорадкой. Болезнь привела к летальному исходу, сообщает Zakon.kz.

Из Жанакорганского района в больницу доставили 77-летнего мужчину, из Шиелийского района медики госпитализировали мужчину 51-летнего. Оба в момент прибытия в больницу были в тяжелом состоянии, отмечают врачи. Об этом сообщает 24kz.

Оба пациента в последствии скончались. У них медики диагностировали Конго-крымскую геморрагическую лихорадку.





"При регистрации каждого случая в течение 12 часов проводится дезинфекция частных территорий, скотных дворов и животных. 14 дней под медицинским контролем находятся все контактные лица. В целом три месяца – май, июнь и июль – это время активации опасных видов клещей. Поэтому мы настоятельно просим жителей региона быть осторожными и при укусах незамедлительно обращаться к врачу". Алия Абдыкаимова, зам. руководителя департамента санэпидконтроля Кызылординской области

Ранее 37-летний павлодарец, который недавно был в Таиланде привез оттуда лихорадку денге. Как сообщили в Управлении здравоохранения, он подхватил инфекцию через укус комара.